Die Regionalkonferenz für alle CDU Mitglieder

Die öffentlichen Regionalkonferenzen finden statt am Montag, 27. Januar 2020, in Niedersfeld, Dienstag, 28. Januar, in Siedlinghausen, Mittwoch, 29. Januar , in Züschen, Donnerstag, 30. Januar , in Winterberg.

Die A ufstellungsversammlung findet am Freitag, 7. Februar, in Winterberg statt.

Dort sind alle im Stadtgebiet wohnhaften CDU-Mitglieder stimmberechtigt.