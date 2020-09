Die neuen Polizisten für Brilon, Marsberg und Winterberg

Claudia Becker und Markus Weskamp (Mitte) werden künftig in Brilon ihren Polizeidienst leisten

Brilon/Marsberg/Winterberg. In den Polizeiwachen Brilon, Marsberg und Winterberg gibt es neue Polizeibeamte. Wir stellen die fünf neuen Beamten mit Bild und Namen vor.

Der 1. September ist ein wichtiger Tag für die Polizeibehörden in NRW. Neben dem Ausbildungsbeginn ist der 1. September auch der Tag an dem Polizeibeamtinnen und -beamte in andere Behörden versetzt werden.

Moritz Bücker wird in Winterberg eingesetzt. Foto: Polizei

Der Hochsauerlandkreis freut sich in diesem Jahr auf 29 Polizistinnen und Polizisten. 24 der „Neuen“ kommen direkt aus der Ausbildung.

Zudem verstärken fünf erfahrene Beamte die Polizei im Sauerland. Landrat Dr. Karl Schneider und der Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Klaus Bunse, begrüßten die neuen Kolleginnen und Kollegen im Kreishaus.

Die Polizisten werden auf die sieben Polizeiwachen des Hochsauerlandkreises verteilt.

Katharina Stumm und Stefan Kohlschmidt arbeiten künftig in Marsberg. Foto: Polizei

Auch die Kriminalpolizei profitiert von den neuen Kollegen.

Bereits am Mittwoch haben die ersten Polizistinnen und Polizisten ihren Dienst begonnen und werden für die Bürgerinnen und Bürger des Sauerlandes da sein.