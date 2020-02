Die „Neue Mitte“ in Winterberg wird umgestaltet

Vor einem knappen Jahr wurde das Einkaufszentrum „Neue Mitte“ in Winterberg verkauft. Jetzt sind die Planungen des neuen Eigentümers - die Bichler-Bau GmbH aus Winterberg, eine hundertprozentige Tochter der Krevet-Gruppe - kurz vor dem Abschluss. In die Umgestaltungs- und Weiterentwicklungsmaßnahmen wird auch das Gebäude der ehemaligen Discothek „Alpenrausch“ in der Remmeswiese mit einbezogen, das nach deren Schließung und zwei weiteren zwei Flops mit Club- und Party-Konzepten seit Juli 2016 leer steht.

Die Bichler-Bau GmbH hat dieses Gebäude nun der Krombacher Brauerei abgekauft, wird die noch vorhandene Disco-Szenerie darin zurückbauen und es zu einer eigenen Lagerhalle mit Büroräumen umfunktionieren. Sie ist als Ersatz für das bisherige Lager auf dem Grundstück der legendären „Bierhalle“ unmittelbar neben dem Parkplatz der „Neuen Mitte“ gedacht, das in Kürze abgerissen werden soll. An ihrer Stelle wird ein neues eingeschossiges Satteldach-Gebäude mit einer Einzelhandelsfläche von rund 800 Quadratmetern sowie zusätzlichen Parkflächen entstehen.

Drogeriemarkt möchte umziehen

Die Drogeriemarktkette dm, die sich bislang im Untergeschoss der „Neuen Mitte“ neben dem Edeka-Markt befindet, hat bereits deutliches Interesse an einem Umzug in dieses neue Gebäude signalisiert. Bislang ist das Grundstück der alten Bierhalle durch eine Hecke vom bestehenden Parkplatz abgetrennt. Beide Parkflächen werden künftig miteinander verbunden. Ziel ist auch, dass die vor allem an besucherreichen Winter-Wochenenden oft sehr beengte Parksituation dadurch entschärft wird.

Hinteres Parkdeck schließt

Eine weitere Änderung wird es auf dem großräumigen Parkdeck über dem Edeka- und dm-Markt geben: Die Stellplätze im hinteren überdachten Bereich sollen wegfallen. Das Gebäude wird an dieser Stelle erweitert, hier entstehen neue Einzelhandelsflächen von ebenfalls rund 800 Quadratmetern. In diesem Bereich des Parkdecks hatte es in der Vergangenheit wiederholt vor allem nachts Ärger durch Krach und Müll von Jugendliche gegeben, so dass hier die Entscheidung zu einem Umbau fiel.

Altkreis Brilon „Neue Mitte“ ist Bestandteil der Innenstadtsanierung Das im Zentrum von Winterberg liegende Einkaufszentrum „Neue Mitte“ mit derzeit rund 6100 Quadratmetern Marktfläche in vier Geschossen, einem Parkplatz sowie einem Parkdeck mit insgesamt 340 Stellplätzen wurde im Dezember 2007 eröffnet. Die „Neue Mitte“ ist Bestandteil der vor über 20 Jahren angestoßenen Innenstadtsanierung von Winterberg, die mit dem Bau der Umgehungsstraße begann. Schlusspunkt dieser grundlegenden Innenstadtsanierung sind der 2017 fertig gestellte Bürgerbahnhof sowie das im Jahr 2019 eröffnete Gebäude mit Aldi und dem Sportfachmarkt „skiXbike“.

Für die neu entstehende und auch die ggf. frei werdende bisherige Fläche des dm-Marktes gebe es erste Anfragen namhafter Interessenten, erklärte ein Sprecher der Bichler-Bau GmbH.

Barrierefreies Café Extrablatt

Auf große Resonanz ist die Ankündigung gestoßen, dass im Sommer 2020 das Café „Extrablatt“ in das Einkaufszentrum einziehen will (wir berichteten). Die Bichler-Bau hatte bereits beim Kauf des gesamten Komplexes im März 2019 das Ziel, den vom Marktplatz „Untere Pforte“ zugänglichen Gastronomie-Bereich in diesem Geschoss zu vergrößern und das bisherige Konzept mit kleinen Läden zu ändern. Seit der Schließung der Buchhandlung Kühn, des Optikergeschäfts und des Bistros „Papa Joes“ Ende 2019 habe man daher gezielt mit den Vorbereitungen zum Umbau begonnen, es habe keinen Leerstand gegeben. Das Café Extrablatt wird künftig incl. neuer Sanitärräume barrierefrei in einem Geschoss zu finden sein.

Die Dachetage, die früher teilweise zur Gastronomie gehörte, wird zu Büroräumen umgebaut, in die im Sommer die Firma Alu-Car aus Winterberg umzieht.

Zu den Kosten der Investitionen macht die Bichler-Bau GmbH keine Angaben. Vorgesehen ist, dass die gesamten Umgestaltungsmaßnahmen der „Neuen Mitte“ im Jahr 2021 abgeschlossen sein sollen.