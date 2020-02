Das steckt hinter den Bauarbeiten am Flughafen Paderborn

Bauarbeiten laufen derzeit auf dem Paderborn-Lippstadt-Airort. Dort werden vier Flugzeug-Abfertigungspositionen auf dem Flughafen-Vorfeld grundhaft erneuert. Es handelt sich dabei um die Flächen, auf denen Flugzeuge parken und abgefertigt werden.

Umweltauflagen einhalten

Die Maßnahme stellt sicher, dass auch weiterhin die Umweltauflagen für den Betrieb der Fläche eingehalten werden. Zugleich wird die Positionierung der Flugzeuge angepasst, um die Abfertigungsprozesse weiter zu optimieren.

Im Frühjahr 2019 wurden bereits in einem ersten Bauabschnitt die Abscheider für das Niederschlagswasser erneuert. Darauf aufbauend werden nun die Abfertigungsflächen des aktuellen Bauabschnitts ausgeführt. Darin enthalten sind die Herstellung der neuen Vorfeldfläche aus Beton, neue Entwässerungsleitungen sowie Leerrohr-, Kabel- und Markierungsarbeiten.

Arbeiten bis April

Durch ein intelligentes Bodenmanagement, so der Airport in einer Pressemitteilung, sowie eine Baustoffverwertung vor Ort würden Lkw-Transporte so weit wie möglich eingespart. So werde unnötiger Fahrzeuglärm und Energieverbrauch vermieden. Nach derzeitiger Planung sollen die Arbeiten im April dieses Jahres abgeschlossen sein.

Keine Einschränkungen

Einschränkungen auf den reinen Flugbetrieb gibt es nicht. Für die Fluggäste wurde übergangsweise ein Bustransfer eingerichtet, der sie vom Terminal zu den Flugzeugen bringt.

Die Baumaßnahme ist Teil eines Investitionsprogramms, bei dem neben der Sanierung von Flughafenflächen vor allem technische Ausrüstungen und Anlagen modernisiert werden. Dies geschieht, um auch langfristig die geforderten Standards am „Heimathafen“ zu erfüllen.