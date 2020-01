Brilon. Luise Margarete Hesse heißt das erste Kind, das 2019 am Krankenhaus Maria Hilf in Brilon geboren wurde. Es ist das dritte Kind der Familie.

Das sind erste Baby 2020 und das letzte Baby 2019 aus Brilon

Zusammen mit Ihren Eltern Sonja und Heiner Hesse aus Bestwig- Heringhausen freuen sich die großen Schwestern Paula und Thea über den kleinen Neuankömmling in der Familie.

Luise Margarete Uhr erblickte mit einer Größe von 54 Zentimeter und einem Gewicht von 3800 Gramm das Licht der Welt. Diesen Spruch verbinden die Eltern mit der Geburt der kleinen Luise: „Zwei kleine Füße bewegen sich fort, zwei kleine Ohren hören jedes Wort. Ein kleines Wesen mit Augen die sehen, wollen Begreifen, diese Welt verstehen. Zwei kleine Arme, zwei kleine Hände dran, wie ein Wunder, das man sehen kann.“ Mutter und Kind sind wohlauf.

Elf Minuten bis zur Geburt: Silvester-Baby heißt Lasse

Einige Stunden zuvor wurde das letzte Kind des Jahres 2019 am städtischen Krankenhaus Maria-Hilf geboren. Das Silvester-Baby heißt Lasse von der Hofen und wurde am 31. Dezember um 20.31 Uhr mit einem Gewicht von 3420 Gramm geboren. Der Säugling ist 49 Zentimeter groß. Für die Eltern Barbara von der Hofen und Dominik Wigge ist es das vierte Kind. Lasse hatte es furchtbar auf die Welt zu kommen. Die Mutter verbrachte nur elf Minuten im Kreißsaal bis sie ihren Jungen in die Arme schließen konnte.

Die Eltern stammen aus Rösenbeck. Damit schloss sich 2019 am Krankenhaus Brilon ein „Rösenbecker Kreis“. Denn auch das erste Kind 2019, das auf der Briloner Geburtsstation geboren wurde sowie auch das letzte Kind 2019 im Maria Hilf stammen aus Brilon-Rösenbeck. Malia Josefine war am 1. Januar 2019 um 7.16 Uhr zur Welt gekommen. Und: Beiden Kinder wurde von derselben Hebamme Zoi Malawetsis auf die Welt geholfen.

599 Kinder im Jahr 2019 in Brilon geboren

Im Jahr 2010 wurden am städtischen Krankenhaus Maria-Hilf 599 Kinder geboren. Damit sind die Geburtenzahlen am Schönschede nach dem Baby-Boom-Jahr 2017 weiterhin rückläufig. Im Jahr 2018 kamen am Briloner Krankenhaus 634 Kinder zur Welt. Im Jahr davor wurden noch 682 Geburten in Brilon gezählt.

In Nordrhein-Westfalen waren 2019 die Geburtenzahlen allerdings insgesamt leicht rückläufig. Nach einer Schätzung des Statistischen Landesamts gab es landesweit rund 170.280 Neugeborene. Dies seien rund 2870 (1,7 Prozent) weniger Geburten als 2018.

Insgesamt ist die Bedeutung der Geburtsstation am Krankenhaus Maria-Hilf in den vergangenen Jahren gestiegen. Nachdem 2016 die Geburtsstation in Meschede (2016 zuletzt 475 Geburten) geschlossen worden war, wurde Ende März 2019 auch die Entbindungsstation in Warstein (2018 zuletzt 282 Geburten) aufgegeben.

Termine für Kreißsaalführungen

Das Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon stellt werdenden Eltern bei Kreißsaalführungen seine vielfältigen Möglichkeiten auf der Geburtsstation und seine Mitarbeiter vor. Die nächsten Kreissaalbesichtigungen sind am 4. Januar, am 25. Januar und am 15. Februar.