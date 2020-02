Das „schwarze Brett 2.0“ startet in Wiemeringhausen

Ein Dorf geht auf Sendung: Wer in Wiemeringhausen wohnt, kann jetzt alle Neuigkeiten über die neue Dorf-App erfahren. Sie sei sowas wie das „schwarze Brett 2.0“, sagt Ingo Deutschländer vom Online-Team der Dorfgemeinschaft.

Das „Bieseveih“

Das „Bieseveih“, das Wiemeringhauser Rindvieh - so heißt auch die Dorfzeitung - schmückt auch die App. Sie sei geboren aus dem Wunsch nach einem besseren, zeitgemäßeren Informationsfluss, sagen die Verantwortlichen. „Wir wollen den Kontakt im Dorf wiederherstellen, und hoffen, dass die nächste Generation das so schneller annimmt. So können wir das Dorf nach vorne bringen“, sagt Kevin Massey. „Viele gehen nicht mehr am echten schwarzen Brett vorbei, wir wollten ihnen die Neuigkeiten auch aufs Sofa bringen“, ergänzt Ingo Deutschländer.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Dafür war eine Menge Arbeit im Vorfeld und ein ordentlicher Finanz-Zuschuss vom Dorfgemeinschaftsverein nötig. Am Anfang stand ein Kontakt zum Online-Spezialisten Nicki Graczyk aus Meschede wegen seiner eigentlich für den Sport entwickelten Software „DoKuMe“. Der in Köln lebende Experte, der diese App zum Beispiel auch für den Bob- und Schlittenverband programmierte, schrieb sie komplett auf Wiemeringhausen gemünzt um:

Altkreis Brilon So lässt sich die App bestücken Fotos, Videos, Flyer, Dokumente hochladen, eine interne Kommunikation unter den Vereinen, selbst ein Trainingsplan für die Fußballer, alles ist über „DoKuMe“, die Software zum Bestücken der Dorf-App möglich. In diese zweite App und Software können Administratoren aus den Vereinen und Institutionen des Ortes alles eingeben, über die Dorf-App (mit dem Bieseveih als Symbol) wird es für die Nutzer ausgespielt.

„Er hat den Dorfgemeinschaftsverein sehr viel unterstützt, beim Programmieren, beim Gestalten der Hintergründe der App und vielem mehr. Und dieser Aufwand für ein Dorf von 700 Einwohnern, wir sind ihm sehr dankbar“, sagt Massey. Jetzt, Ende Januar, nach etwa einem Jahr Vorarbeit, schulte der Arbeitskreis Internet/Dorfzeitung die Vereinsverantwortlichen dazu, wie sie die App als Administratoren bestücken.

Stellt im Gasthof Schöttes die neue Wiemeringhauser Dorf-App vor: Franz-Josef Weigand. Foto: Sonja Funke / Westfalenpost

Nutzer haben die Wahl

„Nutzer können aussuchen, von welchen Vereinen sie Nachrichten haben möchten“, betont Franz-Josef Weigand, neben Ingo Deutschländer und JKevin Massey ist er der Dritte im Bunde des Online-Teams. „Im Moment konzentrieren wir uns beim Erklären erst einmal auf die Push-App“, ergänzt Kevin Massey. Dies könne zum Beispiel sogar genutzt werden, wenn mal die Sirene im Ort gehe und keiner wisse, was los sei. Es geht darum Nachrichten schnell an Mann/Frau zu bringen.

Also auf dem Sofa liegen und als „Admin“ das Neueste aus dem Wiemeringhauser Verein eingeben, das anschließend direkt beim Nachbarn als „User“ aufploppt? Kein Problem. „Darum fand auch der Dorfbeirat die Idee gut, denn wie oft habe wir gehört: ,Von dem Termin haben wir gar nichts gewusst‘“, erklärt Weigand. Das ist nun vorbei, denn: Alles, was unter „News“ vom Orga-Team eingetragen wird, bekommen auch alle im Dorf. Das waren allein im Januar schon sechs Neuigkeiten – von der Erinnerung an Generalversammlung verschiedener Vereine bis zum Abholen der Weihnachtsbäume und zur Ankündigung des Frauenkarnevals. Insgesamt aber kann jeder über das Glockensymbol und anschließendem „Wischen“ in der App festlegen, von welchen Vereinen er immer Push-Nachrichten bekommen möchte. Unter „Termine“ ist außerdem alles aufgeführt, was über das Jahr ansteht, vom Hacken der kfd bis zum Bezirksliga-Heimspiel der ersten Mannschaft.

Große Resonanz

Die App ist jetzt schon beliebt: „Sie wurde seit dem Start im Dezember schon mehr als 200-mal installiert und das bei 700 Einwohnern“, freuen sich die drei vom Arbeitskreis Internet/Dorfzeitung. Zum Runterladen wurde der QR-Code über viele soziale Kanäle verschickt, es gab Infos am analogen Schwarzen Brett. Gerne könnten auch Bewohner aus Nachbarorten das Angebot nutzen.

Er hat übrigens seine eigene Kategorie ebenso wie rund 20 Gruppen vom Sportverein bis zur Caritaskonferenz. Und: eine Kommentarfunktion gibt es nicht. „User sollen wirklich nur informiert werden.“ Und: Über den Link „Archiv“ in der App, können demnächst Fotostrecken oder Videos hochgeladen werden, zum Beispiel gibt es schon einen Mitschnitt vom Konzert der Band „No Porridge“ im Gasthof Schöttes. Insgesamt geben die Organisatoren den künftigen Nutzern aber noch eine wichtige Sache mit auf den Weg: was einmal raus ist, ist raus. „Bedenkt bitte bei jeder Nachricht, die ihr schickt, dass sie unwiderruflich auf den Handys und Tablets der Nutzer erscheint und nicht zurückgeholt werden kann. Datenschutz und Nettiquette sind zu beachten!“

Als nächster Schritt ist die Verknüpfung mit der Internet-Seite geplant. Dann taucht alles, was in die App eingegeben wurde, auch dort auf. Und wird aus der guten alten Dorfzeitung, dem „Bieseveih“? Hat sie jetzt ausgedient? „Nein, sie wird weiterhin zweimal im Jahr erscheinen, die nächste zum Schützenfest“, beruhigt das Orga-Trio diejenigen, denen jetzt vor lauter aufpoppenden Push-Ups und Co. doch ein wenig schwindelig geworden ist.