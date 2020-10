Das sagt der Bürgermeister von Brilon zum Corona-Lockdown

Brilon. Bürgermeister Christof Bartsch wendet sich an die Bürger von Brilon. Er veröffentlicht ein langes Statement. Was er zu „Brilon bei Nacht“ sagt:

Der Bürgermeister von Brilon, Christof Bartsch, hat sich nach den neuen Corona-Maßnahmen , die gestern von Kanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs beschlossen wurden, an die Briloner Bürger gewandt. In einem langen Statement via Social Media wirbt er für Verständnis – und hält weiterhin an den verlängerten Öffnungszeiten für „Brilon bei Nacht“ fest.

Harte Maßnahmen treffen auch die Stadt Brilon

„Harte Maßnahmen gilt es nach dem gestrigen Beschluss auf Bund-Länder-Ebene zu ergreifen, die auch uns hier vor Ort und insbesondere unsere heimische Wirtschaft treffen. Die besondere Schwere der Abwägung zwischen Infektions- und Wirtschaftsschutz ist in den vielen Stellungnahmen zum gestrigen Beschluss sehr deutlich geworden“, beginnt der Bürgermeister sein Statement.

Genauso abgewägt habe man die Bedenken rund um die Veranstaltung „Brilon bei Nacht“. Der Bürgermeister will aber weiterhin an den verlängerten Öffnungszeiten festhalten: „Sie wird nunmehr durchgeführt als reine Verlängerung der Öffnungszeiten im Einzelhandel und ohne den sonst üblichen Eventcharakter. Es ist eine Entscheidung zu Gunsten unseres Briloner Einzelhandels, der in diesem Jahr schon ganz erheblich beeinträchtigt war und der so wichtig ist für unsere Innenstadt.“

Verständnis für die Situation zeigen

So sollen die Geschäfte am Freitag fünf Stunden länger geöffnet bleiben, am Samstag zwei. „Die Hygiene- und Infektionsschutzregeln in den Geschäften gelten fort und sie wurden ja bereits bisher von den Einzelhändlern vorbildlich umgesetzt“, betont Christof Bartsch. Durch die verlängerten Öffnungszeiten entzerre sich das Einkaufsgeschehen womöglich.

„Im Übrigen haben wir es selbst in der Hand, dass beim Einkaufengehen der Infektionsschutz für uns und andere gewahrt ist: indem wir Abstand halten, die 5-Personen- und 2-Haushalte-Regel befolgen und am besten auch im Außenbereich einen Mund- und Nasenschutz tragen.“ Christof Bartsch wirbt weiterhin für Verständnis, Verantwortung und Vorsicht, um auch in Pandemie-Zeiten Akzente setzen zu können.

Schon vorab war die Veranstaltung des Gewerbevereins in die Kritik geraten. In verschiedenen Facebook-Gruppen forderten manche Bürger, die Veranstaltung abzusagen und zeigten Unverständnis darüber, dass Martinszüge abgesagt würden, eine Veranstaltung wie „Brilon bei Nacht“ aber nicht. Schon vor der Kritik hatte der Gewerbeverein auf die steigenden Zahlen reagiert: Die Vorstellung der Briloner Waldfee wird digital stattfinden, der Verzehr von Essen und Getränken sei verboten, verschiedene Attraktionen und Aktionen wurden abgesagt.