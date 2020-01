Wonach haben Nutzer der Suchmaschine Google deutschlandweit gesucht, wenn sie sich mit der Stadt Medebach beschäftigt haben? Während im Jahr 2019 Suchbegriffe wie „Rebecca Reusch“, „Notre Dame“, und „Handball-WM“ am häufigsten gesucht wurden, sieht es in Medebach anders aus.

Das US-Unternehmen Google wertet jährlich Billionen Suchanfragen aus und erstellt ein Ranking. Wer schon 2019 wissen möchte, wann in Medebach 2020 Schützenfest ist oder wer ein Appartement für den Skiurlaub in Winterberg bucht, nutzt meist die Suchmaschine. Ermittelt wurden in der Statistik, die bei den Suchanfragen im vergangenen Jahr einen starken Zuwachs erlebt haben. Hier die zehn Begriffe, die in Verbindung mit der Stadt Medebach die größten Sprünge gemacht haben:

1. Medebach Jubiläum

Tausende feiern bei super Wetter in Medebach StadtjubiläumDas Wetter hätte es kaum besser meinen können mit der kleinen Hansestadt – obwohl zehn Grad weniger gewiss auch gereicht hätten. Aber so genossen Medebach und seine vielen Tausend Gäste drei bilderbuch-spätsommerliche Festtage.

2. Königspaar Medebach

Einen langgehegten Traum seiner Familie hat Matthias Schreiber beim Schützenfest erfüllt – trotz oder wegen vieler guter Tipps der Umstehenden. Mit dem 312. Schuss wurde er neuer Schützenkönig der Hansestadt und vertrat zusammen mit seiner Freundin Jessica Lehwark aus Dreislar die St. Sebastianus-Schützen in ihrem Bundesschützenfestjahr.

3. Bundesschützenfest Medebach

Eine Frau ist neue Bundesschützenkönigin und sie kommt wie der Jungschützenkönig ebenfalls aus Wamel am Möhnesee: Daniela Kotewitsch, Tante der Jungschützen-Mitregentin und einzige Frau im 141 Teilnehmer starken Feld, machte kurzen Prozess.

4. Mega Döner Medebach

Auch der Hunger zwischendurch ist Thema bei den Suchanfragen bei Google und so interessierte die Leute auch alles rund um die Dönerbude in Medebach.

5. Schützenverein Medebach

Und nochmal die Schützentradition. In der mehr als 530-jährigen Geschichte der St.-Sebastianus-Schützen hat es das vermutlich noch nicht gegeben: ein Hauptmann, der sein Amt ruhen lässt, ein Königspaar, das öffentlich nicht mehr auftreten möchte, und das eigene Schützenfest, das 875-jährige Stadtjubiläum und ein Bundesschützenfest vor der Brust. Angeblich soll es private Querelen zwischen Königspaar und Hauptmann geben. Das wurde zumindest in sozialen Netzwerken kolportiert.

6. Aqua Mundo Medebach Preise

Das ist eine der Neuerungen, die Einheimische aber wohl nicht in Scharen in den Park locken wird. Interessanter dürfte da schon die neue, 96 Meter lange Wasserrutsche im Schwimmbadbereich „Aqua Mundo“ sein. Nach dreimonatiger Bauzeit wurde eine neue, 96 Meter lange Wasserrutsche im Schwimmbadbereich „Aqua Mundo“ vom TÜV abgenommen. Von einem zehn Meter hohen Turm starten die Badegäste allein oder zu zweit auf dicken Luftpolster-Reifen und schlittern mit bis zu 20 Stundenkilometern in Kreiseln und Schlangenlinien in das separate Auffangbecken.

7. Klotz Medebach

In der Gärtnerei und dem Blumengeschäft finden Kunden zu jeder Jahreszeit Pflanzen, Blumen und Accessoires für drinnen und draußen.

8. Brauhaus Medebach

Erlebnisgastronomie im Herzen von Medebach ist auch für die Sucher bei Google ein Thema.

9. Rewe Medebach

Auch das örtliche Einkaufsangebot war im vergangenen Jahr mehrfach von großem Interesse.

10. Stadt Medebach

Die Gesellschaft wandelt sich und manche Pläne früherer Generationen passen nicht mehr zu den Bedürfnissen der Menschen von heute. So schlagen sich viele Städte mit leerstehenden Läden, fehlenden seniorengerechten Wohnungen und nicht sanierten Häusern herum.

So ist es auch in Medebach, wobei die Stadt besonders dringenden Handlungsbedarf in der Niederstraße festgestellt hat. Die Perspektiven der Straße hätten sich verschlechtert, heißt es aus dem Rathaus.