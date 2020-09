Das flutscht: Spülmittel auf Willinger Lagunenbad-Rutsche

Willingen. Wer kommt auf so eine Schnapsidee? Einbrecher haben Spülmittel auf die Rutsche des Lagunenbades in Willingen gekippt und Schaden angerichtet.

Mit Spülmittel rutscht es sich besser - das müssen sich Einbrecher gedacht haben, die am Samstagnachmittag trotz Absperrung in das Lagunenbad in Willingen eingedrungen sind. Das Bad wird zurzeit saniert; die Rutschen werden aber ständig mit Wasser versorgt, damit das Material nicht spröde wird.

500 Euro Schaden

Aber dagegen hatten die mindestens vier unbekannten Täter ohnehin ein probates Mittel: Spülmittel. Die Unbekannten nutzten eine Lücke in der Umzäunung und drangen in den Rutschenbereich ein, so die Polizei in ihrer Mitteilung vom Mittwoch. Auf der Wasserrutsche brachten sie dann das Spülzeug aus, um die Rutschgeschwindigkeit zu erhöhen. Wegen des Spülmittels mussten das Wasser der Rutsche ausgetauscht und die Rutsche komplett gereinigt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Videoaufzeichnungen

Mittels Videoaufzeichnungen konnte zwischenzeitig ermittelt werden, dass die Täter mit einem silbernen Audi A6 mit auffällig großen Felgen und einem blauen VW, älteres Modell Passat oder Jetta, zum Lagunenbad gekommen waren.

Das Alter der Täter liegt zwischen 20 und 30 Jahren. Die Polizei fragt, wer hat an dem Samstagnachmittag einen silbernen Audi A6 oder einen blauen VW Passat oder Jetta vor dem Lagunenbad beobachtet und kann eventuell Angaben zu den Kennzeichen machen? Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, nimmt die Polizeistation Korbach unter 05631-971-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Ermittelt wird wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.