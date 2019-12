Darum gibt es derzeit weitere Baustellen in Olsberg

Olsberg. Hält die Kanalisation bei Starkregen? Ein Dauerthema für viele Kommunen. So auch in Olsberg. Die Stadt soll gerade eifrig „optimiert“ werden.

Bagger und Baufahrzeuge sowie Baumaterial an drei Stellen im Stadtgebiet weisen auf Arbeiten an der Kanalisation hin. So zum Beispiel an der Knickhütte, direkt neben dem Hunde-Trainingsplatz an der Ruhraue Bigge. Und auch gegenüber, unterhalb von der Umgehungsstraße/B480 ist der Ruhrverband im Einsatz. Was passiert dort genau?

Neue Technik für Stauraumkanäle in Olsberg: hier die Arbeiten an der Ruhraue. Es werden zum Teil auch Rohre ausgetauscht. Foto: Sonja Funke

Der Grund sind Arbeiten an den Stauraumüberläufen und den Drosselabflüssen. Stauraumüberläufe entlasten die Kanalisation bei zu viel Regen. „Es handelt sich um unterirdische große Rohrprofile“, erklärt Thomas Weber vom Ruhrverband. Die Rohre seien so groß, dass ein Mensch durchlaufen könne und 200 bis 300 Meter lang. „Sie sorgen dafür, dass man bei starkem Regen das Niederschlagswasser sammelt und zurückhält.“

Abwasser gedrosselt zur Kläranlage leiten

Aber auch diese Stauräume können mal übervoll sein. „In diesem Fall kann das Abwasser gedrosselt zur Kläranlage fließen und muss nicht als Schmutzfracht, in die sogenannten Vorfluter wie Gierskoppbach oder Ruhr“, erklärt Weber. Nur, wenn es gar nicht mehr anders geht, wird abgeschlagen.

Elektronisch messen, wie hoch der Abwasserstand wann ist

Altkreis Brilon Wie viel Kubikmeter Wasser fassen Stauraumkanäle? Stauraumkanal (SK) 4 Olsberg, B480/Bahnhofstraße: 360 cbm, zurzeit in Ausführung, SK 13 Olsberg, Zur Knickhütte: 310 cbm, auch in der Ausführung, SK 7 Olsberg, Tiefbrunnen: 510 cbm, bis Ende Dezember fertiggestellt, SK 11 Olsberg, Stadtzentrum: 1.290 cbm, baulich fertig, E-Technik in 2020. Eine Vergleichsgröße: Das 25x10 Meter große Hallenbad-Becken im Aqua Olsberg umfasst ca. 600 Kubikmeter Wasser.

Momentan würden aber in der Regel nicht die Rohre ausgetauscht. „Es werden Drosselabflüsse optimiert, um Volumen der Stauräume optimal auszunutzen“, so Weber weiter. Unter anderem werden diese Drosselwerke auf der neuesten Stand der Technik, sie bekommen vor allem auch elektronische Technik. So könne man anhand von Messmethoden künftig besser steuern, so Weber. „Wir sammeln Daten, werten aus und können dies für die Steuerung nutzen.“ Es wurde Anfang Juli damit begonnen, mehrere Überläufe im Stadtgebiet umzubauen und an den Stand der Technik anzupassen.

Zwei Baustellen liegen sich direkt gegenüber

Schräg gegenüber der Knickhütte wird am Tiefbrunnen gearbeitet, ebenfalls von der Firma Altbrod für den Ruhrverband. Foto: Sonja Funke

„Je nachdem, wie sich das Kanalnetz verästelt, können sich die Baustellen so wie an der Industriestraße zwischen Bigge und Antfeld dann auch mal gegenüberliegen, obwohl es sich um ein anderes Einzugsgebiet der jeweiligen Kanäle handelt“, erklärt Weber.

Nicht nur an der Knickhütte, sondern auch im Stadtzentrum habe man die Stauraumkanäle optimiert. So auch rund um Markt und Sachsenecke, also dort, wo am 8. Juni 2018 zuletzt heftiger Regenfall für massive Überschwemmungen sorgte. „Der Stauraumkanal ist baulich fertiggestellt, in 2020 wird die E-Technik eingebaut“, so Weber.

Aktuell arbeite man außerdem noch an der B480/Bahnhofstraße, bei der Brücke über den Gierskoppbach (in Richtung Kurpark Dr. Grüne).

Die Sanierung am Tiefbrunnen an der Industriestraße nach Antfeld soll bis Ende Dezember fertiggestellt sein, die E-Technik folgt in 2020.

Die Baustelle an der Knickhütte sei etwas aufwendiger, weil hier in der Tat auch Rohre, also die Stauräume selbst, ausgetauscht würden, schließt Weber. Im Einsatz ist allerorts die Firma Altbrod aus Eslohe-Wenholthausen.