Dalheim: So sehen die Corona-Regeln für das Gartenfest aus

Lichtenau-Dalheim. Am Wochenenden vom 3 bis 5 Juli findet das Gartenfest Dalheim am Kloster Dalheim statt. Das wird Besuchern geboten und darauf ist zu achten.

Endlich den Sommer richtig genießen! Nach den Herausforderungen der letzten Wochen lässt die Sonne die Herzen höherschlagen. Vom 3 bis zum 5 Juli lädt das Kloster Dalheim zum „Gartenfest“ ein. Mit einem besonderen Konzept setzt das Team der Evergreen alles daran den Besuchern ein unbeschwerten Tag auf dem Gartenfest in Dalheim zu ermöglichen. Alles findet unter strengen Corona-Regeln statt.

Der Einladung sind in diesem Jahr wieder rund 100 Aussteller gefolgt, die in der eindrucksvollen Klosteranlage begeistert die Besucher erwarten. Die klösterliche Gartenbaukunst, ein reichhaltiges Angebot an Pflanzen, Gartenmöbeln, Garten- und Wohnaccessoires, Naturkosmetik und gastronomischen Besonderheiten: Das sind die Zutaten für ein gelungenes Gartenfest in Lichtenau. „Es werden wieder Tage wie Urlaub“, so die Veranstalter. Und weil die Pause für alle Gartenfans in diesem Jahr besonders lang war, haben die Veranstalter von „Evergreen“ viele neue Anbieter in das ehemalige Augustiner-Chorherrenstifts locken können.

Corona-Hygieneregeln auf dem Gelände

Das Gartenfest, was als Spezialmarkt und Freiluftveranstaltung gilt, steht nicht unter dem Verbot der Großveranstaltungen. Mit einer besonderen Besucherlenkung vor Ort, die schon an den Parkplätzen anfängt und auf dem großen Areal von über 20.000 Quadratmetern endet, versucht das gesamte Team dem Besucher den Tag auf dem Gartenfest so angenehm wie möglich zu gestalten.

Spezielle Desinfektionsstationen, ein ausgeweitetes Toilettenangebot und mehr Platz bei den Ausstellern sind gewährt. Der Einlass am Sonntag könnte beschränkt sein – es lohnt sich also auch ein Besuch am Freitag oder Samstag oder das Nachmittags-Ticket.

Öffnungszeiten und Preise Das Gartenfest Kloster Dalheim findet vom 3 bis 5 Juli an folgenden Zeiten statt: Freitag und Samstag 10 bis 19 Uhr; Sonntag 9 bis 18 Uhr.

Tickets an der Tageskasse oder Online: Eintritt 10 Euro, Nachmittag- Ticket ab 15 Uhr (Nur online buchbar) 5 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder bis 17 Jahre frei, Wochenend-Karte 16 Euro Informationen: www.gartenfestivals.de oder Telefon 0561/40096160.

Das Tragen von Mund- und Nasenschutz ist auf dem Freigelände nicht notwendig. Sollte man den gebotenen Mindestabstand nicht einhalten können oder Innenräume betreten, ist es jedoch verbindlich, eine Mund-Nasen-Abdeckung zu tragen. Es wird der weitläufige Park der Klosteranlage genutzt, sodass die Möglichkeit besteht, bei einer weitläufigen und entzerrten Wegeführung, ohne viele Kontakte den Tag auf den Gartenfest zu genießen.

Sanitäranlagen sind auf dem gesamten Gelände und Parkplätzen ausreichend vorhanden. Diese sind mit Hygienehinweisen und Desinfektionsmittelspendern ausgestattet. Es wird gebeten, sich vor Ort an die aktuelle Hust- und Niesetikette, und an die Abstandsregeln zu halten.

Außerdem ist zu beachten: Der Zutritt zu den Innenräumen des Museums inklusive der Läden ist begrenzt. Der Besuch der Ausstellung “Michelangelo – Der andere Blick” ist nicht im Eintrittspreis enthalten (Der Eintritt beträgt pro Person 5,50 Euro).

Ticketvorverkauf Online oder an der Tageskasse

Tickets gibt es im Vorverkauf und an allen Tagen vor Ort an der Tageskasse (Tageskasse, mobile Kassen, Ticketverkauf am Auto). Die Tageskassen öffnen 30 Minuten vor der Veranstaltung. Letzter Einlass ist eine Stunde vor Veranstaltungsende. Es stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.