Coronavirus: Gymnasium in Büren wegen Verdacht geschlossen

Büren/Brilon/Lippstadt. In Büren und Lippstadt sind wegen des Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion Schulen geschlossen. Das Gymnasium besuchen auch Briloner Schüler.

Am Sonntagabend hat sich in Büren im Kreis Paderborn nahe Brilon bei einer Familie ein Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion (COVID-19) ergeben.

Bis zur Klärung, ob eine Infektion tatsächlich vorliegt, wird vorsorglich die Schließung der Grundschule Harth und des Liebfrauen-Gymnasiums Büren für den 2. und 3. März angeordnet, teilt der Kreis Paderborn mit.

Da der Familienvater als Lehrer am INI-Berufskolleg in Lippstadt tätig ist, so eine Presseinfo des Kreises Soest, haben die Stadt Lippstadt und der Kreis Soest in enger Abstimmung am frühen Montagmorgen entschieden, dass das INI-Berufskolleg am Montag, 2. März, und Dienstag, 3. März, ebenfalls geschlossen bleibt.

Keines der Familienmitglieder zeigt Symptome

Bei einer Bürener Familie habe sich am Sonntagabend der Verdacht auf die vom neuartigen Coronavirus verursachte Krankheit Covid-19 ergeben, heißt es in der Mitteilung des Kreises Paderborn. Bisher zeige aber keines der Familienmitglieder Symptome. Die Schließung der drei Schulen erfolge vorsorglich, bis abgeklärt sei, ob tatsächlich eine Infektion vorliegt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Schüler aus dem Raum Brilon besuchen das Gymnasium

Aus dem Altkreis Brilon besuchen einige Schüler aus verschiedenen Jahrgängen das Gymnasium in Büren. Insbesondere bei Familien rund um den Ortsteil Alme ist das nahe gelegene Gymnasium beliebt.

Die Stadt Paderborn gibt auf einer Pressekonferenz am Montagmittag weitere Details bekannt.