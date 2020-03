Coronavirus: Es hagelt weitere Absagen im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis/Altkreis Brilon. Viele Veranstaltungen im Sauerland werden zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Jetzt trifft es ein weiteres Fest.

Wegen des Coronavirus sind im Hochsauerlandkreis bereits einige Veranstaltungen abgesagt beziehungsweise verlegt worden.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Ausbildungsmesse für Brilon und Olsberg, zu der jedes Jahr 1500 Besucher kommen, die HSK-Sportgala, die Versammlung der Kreisschützen im Altkreis Brilon, die Meisterfeier der Handwerkskammer und, und, und. Jetzt kommen weitere Absagen wegen COVID-19 hinzu. „Mit großem Bedauern und nach reiflicher Abwägung aller Interessen haben wir schweren Herzens entschieden, den ,Frühling auf Gut Glindfeld’' abzusagen“, heißt es auf der Facebookseite des Gut Glindfeld.

Risiko zu groß

Das Gesundheitsamt und die Stadt Medebach hätten, das sei absehbar gewesen, die Veranstaltung ohnehin abgesagt, sobald im Hochsauerlandkreis ein Fall auftritt. Im benachbarten Kreis Waldeck Frankenberg gibt es bereits eine bestätigte Erkrankung.

„Nach Rücksprache mit unserem Bürgermeister sowie der Gesundheitsbehörde ist es aktuell so, dass die Gesundheitsbehörde dringend dazu rät, Veranstaltungen, zu denen mehr als 40 Besucher erwartet werden, abzusagen oder zu verschieben, wenn ungewiss ist, woher die Besucher kommen, wenn eine unbestimmte Anzahl von im Nachhinein nicht identifizierbaren Besuchern erwartet wird und wenn nicht sichergestellt werden kann, dass kein Besucher, der Symptome wie Fieber, Husten oder Halsschmerzen aufweist, teilnimmt“, heißt es weiter in dem Posting. Im kommenden Jahr stehe aber „Frühling auf Gut Glindfeld“ auf der Veranstaltungsliste.

Auch ein Konzert auf dem Gut Glintfeld wird abgesagt. „Aus Sorge vor der möglichen Ausbreitung des Corona Virus bedauert der Kulturring Medebach die Absage des Konzerts auf Gut Glindfeld am 14.03.2020“, heißt es in einer Mitteilung.

Theater am Josefsheim verschoben

Auch die Theater-AG des Josefsheims Bigge hatte für März und April einige Aufführungen ihres neuen Stückes „Das große Abenteuer“ angekündigt. Aufgrund der aktuell unklaren Situation rund um das Coronavirus werden diese nun in den Herbst verschoben.

Neben einigen Aufführungen für Schulen und Seniorengruppen aus dem HSK sollte am 2. April die öffentliche Aufführung stattfinden.

„Aktuell wissen wir leider nicht, wie sich die Situation rund um das Coronavirus entwickelt und wie es Anfang April aussieht“, sagt Jens Jung, der im Josefsheim arbeitet und die AG seit einigen Jahren ehrenamtlich leitet.

Und weiter: „Wir haben uns daher entschieden, die Aufführungen jetzt zu verschieben und es möglicherweise nicht erst zwei Tage vorher zu tun. Damit wäre nämlich auch niemandem geholfen – weder den Zuschauern noch den Aktiven.“Die Schulklassen und Seniorengruppen wurden bereits informiert. Und auch die Öffentlichkeit kann sich den neuen Termin bereits vormerken: Die öffentliche Aufführung wird am Mittwoch, 14. Oktober 2020, um 19:00 Uhr im Josef-Prior-Saal des Josefsheimsstattfinden. „Weitere Details wird es zu einem späteren Zeitpunkt noch in der Presse geben“, so Jens Jung abschließend.