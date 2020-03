Corona: Winterbergs Bürgermeister Eickler gibt Bürgern Tipp

Winterberg. Werner Eickler, Bürgermeister der Stadt Winterberg wendet sich in der Coronakrise mit einem Statement an die Bürger. Was er zu sagen hat.

Das Coronavirus stellt alle vor große Herausforderungen - auf der gesamten Welt, in Deutschland, im Land Nordrhein-Westfalen und auch in Stadt Winterberg. Die Stadt Winterberg und die drei Ratsfraktionen wollen den Bürgern sowie den Unternehmen Sicherheit geben und bemühen sich alle Kräfte zu bündeln. „Gemeinsamkeit, Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt werden derzeit mehr denn je benötigt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Kontrolle des Kontaktverbots – Personal für Ordnungsamt aufgestockt

Vergangene Woche hat die Stadt Winterberg den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)unter der Leitung von Bürgermeister Werner Eickler einberufen, um die Situation zu koordinieren. Hierin vertreten ist u.a. der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Winterberg Wolfgang Padberg.

Erst einmal mussten letzte Woche die fast stündlich veröffentlichten Erlasse des Landes NRW durch die Stadt Winterberg als örtliche Ordnungsbehörde in einer Allgemeinverfügung umgesetzt und vor Ort kontrolliert werden. Es mussten Organisationsstrukturen für die Verwaltung festgelegt werden, damit die Verwaltung handlungsfähig bleibt. Im Ordnungsbereich wurde das Personal aufgestockt, dies konnte gelingen, da u.a. die Außenvollstreckung derzeit ausgesetzt wird.

Statement von Bürgermeister Werner Eickler

„Liebe Bürgerinnen und Bürger, zunächst gilt mein besonderer Dank in diesen Tagen allen Menschen, die sich zum Wohl der Allgemeinheit engagieren,egal ob beruflich oder privat. Dazu zählen beispielsweise all diejenigen, die in unseren Ortsteilen dafür sorgen, dass ältere und kranke Menschen weiterhin mit Lebensmittel versorgt werden.

Ganz besonders möchte ich mich zudem bei allen Ärztinnen und Ärzten, dem Pflegepersonal, den Apotheken, den Seniorenheimen, aber auch bei den Verkäuferinnen und Verkäufern, die unsere Lebensmittelversorgung sicherstellen bedanken. Sie alle und viele mehr leisten in der aktuellen Situation hervorragende Arbeit.

Bürgermeister Werner Eickler Foto: Stephan Peters Design

In dieser schwierigen Zeit haben wir alle eine Vor- und Fürsorgepflicht und müssen daher alle uns möglichen und gebotenen Maßnahmen ergreifen, um insbesondere chronisch Erkrankte und sonstige Risikogruppen, wie zum Beispiel ältere Menschen, zu schützen.

Unsere soziale Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen besteht nun darin, zum Gemeinwohl aller unser Eigeninteresse hinten anzustellen und den Worten unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel zu folgen. Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Winterberg in dieser für uns alle ungewöhnlichen Situation, die für uns alle schwierig ist, sich an die Regeln zuhalten. Bitte halten Sie das seit Montag, 23.03.2020 landesweit verordnete Kontaktverbot ein, wonach alle Ansammlungen ab drei Personen in der Öffentlichkeit verboten sind (ausgenommen sind Familien und in einem Haushalt lebende Personen). Verhalten Sie sich verantwortungsvoll und solidarisch gegenüber sich selber und Ihren Mitmenschen. Es ist sehrpositiv festzustellen, dass sich fast all hieran halten.

Ein „kleiner Tipp“, solange das Kontaktverbot greift und es nicht zu einer Ausgangssperrekommen muss, kann man Zeit z.B. mit Wandern in unserer schönen Natur verbringen: Da leider die Aktionen „Saubere Landschaft“ auszufallen drohen, wäre es doch schön, einfach den in unserer Natur herumliegenden Müll zu sammeln. Größere Mengen können Sie gerne unserer neu eingerichteten Corona-Hotline (02981 800 888 oder per Mail an coronahilfe@rathaus-winterberg.de) melden.“

Corona-Hotline Winterberg

Die Corona-Hotline ist montags – mittwochs von 8.30 – 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr,donnerstags von 8.30 – 16 Uhr und freitags von 8.30 – 12.30 Uhr erreichbar. Mit diesem zusätzlichen Angebot bekommen alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, auf kurzem Wege Fragen zu klären, Hilfsangebote zu unterbreiten, Ideen weiterzugeben oder zu erfahren, wo sie sich mit Ihren Fragestellungen hinwenden müssen. Auch nutzt die Stadt Winterberg die Corona-Hotline dafür, um regelmäßig Kontakt mit den Ortsvorstehern, den Ärzten etc. zu halten, damit alle wichtigen Informationen im Rathaus gebündelt werden können.

Wichtiger Hinweis für Unternehmen und Betriebe in der Stadt Winterberg

Die Wirtschaftsförderung der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) unterstütztseit Tagen nach Kräften Unternehmen und Betriebe in unserer Stadt Winterberg.

Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises sollen die Unternehmen und Betriebe alle Informationen zu den jetzt anlaufenden Fördermöglichkeiten bekommen. Eigens hierfür wurde von der WTW eine zentrale Anlaufstelle für Winterberger Unternehmen und Betriebe eingerichtet – erreichbar telefonisch unter 02984 8203 oder 029819250 999 oder per Mail unter coronahilfe@winterberg.de

Website der Stadt Winterberg Informationen

Es werden fortlaufend alle wichtigen Informationen für die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen bis hin zu den Nachbarschaftshilfen der einzelnen Ortsteile und der aktuellen Rechtsverordnung und der Erlasse des Landes NRW auf der eigens eingerichteten Websiteunter www.rathaus-winterberg.de/corona eingestellt und aktualisiert.

Nachbarschaftshilfen im Stadtgebiet Winterberg

In Zeiten der Coronavirus-Krise werden Nachbarschaftshilfen immer wichtiger – die WP hat Telefonnummern und die Zeiten für die Ortschaften in Winterberg zusammengefasst. Viele Winterbergerinnen und Winterberger engagieren sich und haben in der Kernstadt und den Dörfern Initiativen ins Leben gerufen. Unterstützt werden sie u.a. durch die Kirchengemeinden, denStadtmarketingverein Winterberg und die Caritas. Angesprochen werden damit insbesondere Ältere, Personen mit Vorerkrankungen und Menschen in Quarantäne, die Unterstützung benötigen.

