Corona-Krise Corona: Weiterhin sechs Kranke im HSK – ein Mensch in Klinik

Hochsauerlandkreis. Die Corona-Fallzahlen haben sich im Vergleich zum Dienstag im HSK nicht verändert. Das Gesundheitsamt weist auf Hotline zur Corona-Warn-App hin.

Im Hochsauerlandkreis gibt es mit Stand von Mittwoch, 17. Juni, 9 Uhr, keine Veränderungen bei den Corona-Fallzahlen.

In der Statistik werden wie am Dienstag 591 Menschen aufgeführt, die nach einer Infizierung mit dem Coronavirus wieder genesen sind. Aktuell gibt es sechs erkrankte Menschen sowie weiterhin 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär im Krankenhaus wird eine Person behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt weiterhin 614.

Hotline zur Corona-Warn-App

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass die Entwickler der Corona-Warn-App für diesbezügliche Fragestellungen eine spezielle Hotline anbieten. Diese ist unter der Rufnummer 0800/7540001 (allgemeine Fragen) oder 0800/7540002 (Anforderung einer TAN im Falle einer eigenen Infizierung) zu erreichen.