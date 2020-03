Marsberg. Betrüger nutzen die Corona-Krise aus. Die Volksbank Marsberg richtet einen eindringlichen Appell auf Facebook an Kunden und gibt Tipps.

Die Volksbank Marsberg warnt in der Corona-Krise vor Betrügern. In einem Statement auf Facebook heißt es: „In der momentanen Situation rund um die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus kommt es auch zu betrügerischen Versuchen, die Verunsicherung unserer Kunden auszunutzen, um an vertrauliche Daten zu kommen."

Konkrete Fälle nennt die Bank zwar nicht, weist aber darauf hin, wachsam zu sein, sollte jemand per Email, WhatsApp, Facebook oder sogar per Telefon dazu auffordern, Kontodaten oder Zugangsdaten für das Online-Banking herauszugeben.

Wachsamkeit bei Anfragen von Dritten

Die Volksbank veröffentlicht mehrere Hinweise, wie Kunden Betrüger erkennen können. „Wir werden Dich niemals nach Deinen Zugangsdaten fragen.

Wir senden Emails grundsätzlich in Deinen Online-Banking-Postkorb oder nach vorheriger Absprache, verschlüsselt." Auch würde die Volksbank um Wachsamkeit bei Anfragen von Dritten bitten, die einen Notfall vorgeben - wie beispielsweise beim Enkeltrick. "Ebenso haben Behörden kein Recht auf Deine Zugangsdaten", bekräftigt die Volksbank Marsberg

Betrüger, die sich als Polizisten, Feuerwehrleute, Mitarbeiter von Gesundheitsämtern oder Hilfsdiensten ausgeben, tauchen laut dpa zurzeit in vielen Orten auf. Auch das Landeskriminalamt (LKA) in Stuttgart warnt vor einer neuen Variante des sogenannten Enkeltricks: Anrufer geben sich als Verwandte aus, die mit dem Coronavirus infiziert seien und Geld für die Behandlung bräuchten. „Das ist eine besonders abstoßende und niederträchtige Vorgehensweise skrupelloser Krimineller“, sagt LKA-Präsident Ralf Michelfelder.

Bei Unsicherheiten an die Bank wenden

Auch im Internet machen sich Abzocker die Corona-Krise zunutze. Sie geben vor, rare Schutzmasken oder Desinfektionsmittel zu vertreiben, liefern diese aber nicht nach Erhalt des Geldes. Andere Internetverkäufer verlangen horrende Preise - zum Teil auch für Klopapier. Die Online-Plattform Ebay hat den Verkauf von Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln deshalb inzwischen auf ihrer US-Website verboten.

Die Volksbank Marsberg bittet ihre Kunden, wachsam zu sein und sich bei Fragen und Unsicherheiten an die Bank zu wenden, um Betrüger im Netz direkt zu erkennen.