Corona-Quarantäne in Winterberg: Hier bekommen Bürger Hilfe

Versorgung in der Corona-Krise nicht nur in der Quarantäne: In Winterberg gibt es viele Hilfsangebote.

Winterberg. Immer mehr Menschen in Winterberg sind in Quarantäne und sind teilweise auf Hilfe von anderen angewiesen. Diese Liste zeigt die Hilfsangebote:

Immer mehr Menschen in der Stadt Winterberg befinden sich in Quarantäne und sind teilweise auf Hilfe von anderen angewiesen. Schon beim ersten Lockdown im Frühjahr diesen Jahres haben sich Menschen in den Ortsteilen Winterbergs zusammengetan und mit Unterstützung des Pastoralverbundes, des Stadtmarketingvereins Winterberg sowie der Dorfgemeinschaften und Ortsvorsteher/innen Nachbarschaftshilfen und Helfergruppen in der Corona -Krise organisiert.

Winterberg steht in dieser schwierigen Zeit zusammen

Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an.

Die Initiativen sind immer noch aktiv und unterstützen ältere Personen mit Vorerkrankungen und Menschen in Quarantäne, die auf Hilfe angewiesen sind.

„Winterberg steht in dieser schwierigen Zeit zusammen, zeigt Solidarität und hilft sich untereinander. Auch wenn man gerade keine direkte Unterstützung benötigt, ist es für die Menschen gut zu wissen, dass es um sie herum Menschen gibt, die zusammenhalten. Unser Dank gilt allen Ehrenamtlichen, die in unseren Dörfern und unserer Kernstadt Hilfeleistungenwie z.B. Boten- und Einkaufsgänge anbieten und somit ihre Mitbürgerinnen und Mitbürgerunterstützen. Die Initiativen dürfen sich weiterhin unserer Unterstützung sicher sein“, so Bürgermeister Michael Beckmann, der auch den Initiatoren herzlich dankt.

Kontaktdaten der Dorf- und Kernstadtinitiativen

 Pfarrbüro des Pastoralverbund Winterberg (für das Pastorale Team): 02981-899640

 Wir für Altastenberg: 0151 15326994

 GrönebachGemeinsam-Hotline: 02985 - 8175

 Hildfeld: 02985 521 Langewiese und Hoheleye: 02758 – 258

 HittenHilfe Niedersfeld: 02985 - 80 69 853 Silbach: 02983 969 454 oder 0172 7850523 und 02983 8274 oder 0176 22813953

 Wir füreinander Siedlinghausen 02983 97 43 985

 Corona-Hilfe Winterberg: 02981 - 2875 und 0171 5788791 Züschen: 02981 549

 Altenfeld 02983 – 521

 Neuastenberg 02981 5089577 oder 01713342911 oder 02981 7788 oder0170 4727810

Die stadtweite Nachbarschaftshilfe-Hotline ist unter 02981 9250997 zu erreichen.