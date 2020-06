Corona-Lage im Hochsauerlandkreis entspannt sich weiter

Hochsauerlandkreis. Die Corona-Kurve im Hochsauerlandkreis bleibt flach und die Zahl mit dem Virus infizierten sehr gering. Sämtliche Krankheitsverläufe sind mild.

Im Hochsauerlandkreis gibt es am Mittwoch, 10. Juni, 9 Uhr, einen Corona-Erkrankten weniger als am Dienstag. Damit verzeichnet die Statistik aktuell 589 Genesene, vier Erkrankte sowie 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Stationär im Krankenhaus wird derzeit kreisweit keine Person behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt 610.