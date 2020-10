Corona-Kreuz in Medebach mit einer bewegender Botschaft

Kreuze am Wegesrand gibt es viele – jedes soll auf seine Art Passanten zum Nachdenken anregen. Ein besonderes Kreuz steht seit April am Alten Medeloner Weg bei Medebach im Hochsauerlandkreis. Im ersten Moment fällt es gar nicht so sehr ins Auge, doch bei genauerem Hinsehen ist ein markanter Schriftzug zu erkennen: „Corona 2020“.

Corona-Kreuz steht an der Kreuzung im Gelängebachtal

Das Kreuz ist von einigen Medebachern aus den morsch gewordenen Balken des ehemaligen, vier Meter hohen Kreuzes an der Kreuzung im Gelängebachtal gebaut worden. Das Kreuz dort ist mittlerweile durch ein neues ersetzt worden. Aus dem noch verwertbaren Eichenholz des Vorgängers fertigten die engagierten Medebacher, die nicht öffentlich in Erscheinung treten möchten, ein kleineres Exemplar an und überlegten, was man darauf schnitzen könnte.

Im gerade herrschenden Lockdown entstand die Idee für „Corona 2020“ - sehr vorausschauend, wie man aus heutiger Sicht bestätigen kann, denn im April hätten sicherlich noch nicht viele Menschen damit gerechnet, wie sehr dieses Virus das Jahr 2020 prägen würde.