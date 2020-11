Corona in Brilon: Simone Hoffmann mit Herz für Gastronomie

Brilon. Die Gastronomie in Brilon leidet unter dem neuen Corona-Lockdown. Jetzt zeigen einige Unternehmen Solidarität – allen vornan eine Friseurin.

Schon seit einigen Tagen gelten die neuen Corona-Maßnahmen , die vorsehen, das Gastronomie-Betriebe, aber auch Kosmetik-Studios oder Fitnessstudios schließen müssen. Eine Briloner Friseurin bekundet jetzt offen Solidarität für die Kollegen – und bietet eine Aktion an.

Salon Backstage wird von Simone Hoffmann betrieben

Simone Hoffmann betreibt den Salon Backstage in Brilon. „Ich kann den neuen Lockdown teils nicht verstehen. Genau wie wir Friseure haben Gastronomen und Fitnessstudios hart an Hygienekonzepten gearbeitet. Wenn ich essen gegangen bin, kam mir alles sehr gut organisiert vor“, sagt Simone Hoffmann.

Die Entscheidung, Gastronomie und auch einige Dienstleister zu schließen, hinterfragt sie. „Vielleicht hätte es auch andere Konzepte gegeben“, sagt sie.

Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an.

Sie trifft die Entscheidung der Politik. Gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin überlegt sie, wie sie den Betroffenen helfen kann. Bei Facebook postet sie einen Aufruf: „Wir halten zusammen. Auch wir von Salon Backstage sind sehr betroffen von der jetzigen Situation.“ Sie wolle Solidarität zeigen und bietet den betroffenen Betrieben von Gastro, Bar, Kosmetik und Fitnessstudios einen kostenfreien Haarschnitt an. Zwei Tage will die Brilonerin für diese Aktion einrichten. „Wir möchten euch ein wenig Freude in dieser Harten Zeit bereiten. Wenn wir alle zusammen halten, schaffen wir das. Wir glauben an euch“, schließt sie ihr Statement.

Edeka Boxberger meldet sich ebenfalls bei Facebook

Sie ist nicht die einzige aus Brilon, die den Gastronomen durch die nächsten Wochen helfen will.

So postet Edeka Boxberger bei Facebook das Angebot, Karten in dem Supermarkt auszulegen: „Ab sofort habt ihr die Möglichkeit für die Dauer der neuen Corona-Maßnahmen bei uns im Markt eure Speise- oder Lieferkarten auszulegen.“ Zusätzlich bietet der Edeka Boxberger an, diese über die sozialen Netzwerke zu bewerben. Zudem rufen sie auf, Ideen zu teilen: „Habt ihr noch Ideen, wie wir euch unterstützen können? Zögert nicht und sprecht uns gerne an!“, heißt es weiter.