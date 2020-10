Brilon. Das KUMP in Brilon bleibt erstmal geschlossen. Das Team richtet sich an seine Kunden mit einem emotionalen Post und eindringlicher Botschaft:

Das Briloner KUMP verschiebt die Wiedereröffnung aufgrund der steigenden Corona-Zahlen – bis auf weiteres. Man wolle im Vier-Wochen-Rythmus entscheiden, ob eine Wiedereröffnung haltbar sei, teilte das Team um Sebastian Kühl via Social Media mit, und richtet einen dringlichen Appell an die eigenen Kunden.

„Verschon mein Haus, zünd’s andere an… So oder so ähnlich ist wohl der Gedankengang von einigen, wenn man nicht zur Risikogruppe gehört und sich daher nicht einschränken möchte“, beginnt das Posting auf Instagram. „Aktuell liegt der Inzidenzwert bei 83,5 … 67 Prozent über der Grenze eines Risikogebietes. Nach Rücksprache mit unserem Team haben wir nun die Entscheidung getroffen, die Wiedereröffnung in 4 Wochen Zyklen zu verschieben.“ Die Situation soll alle vier Wochen im Team neu bewertet werden. Das Team gibt einige Gründe für diese Entscheidung an. „Von uns möchte niemand dem Risiko ausgesetzt sein aktuell im KUMP zu arbeiten.“

Genauso wichtig sei es, weitere Ansteckungen unter den Feiernden zu vermeiden: „Wir möchten Euch keinen Anreiz geben, Euch unnötig einem Risiko auszusetzen. Bei uns soll sich bis zum Ende der Pandemie niemand mit COVID-19 anstecken. SARS-COV-2 wollt Ihr nicht haben, egal wie es am Ende für euch ausgeht“, heißt es in dem eindringlichen Posting.

Wiedereröffnung eigentlich am 5. November geplant

Eigentlich sollte das KUMP am 5. November wieder eröffnen. Damals sei noch nicht absehbar, dass der Hochsauerlandkreis zum Risikogebiet werde. „Außerdem wollten wir Euch die Möglichkeit geben, euch mit Freunden wieder im KUMP zu treffen. Bei den aktuellen Zahlen priorisieren wir anders.“ Nächtliche Ausgangssperren, wie aktuell schon in Frankreich, sollten auf jeden Fall vermieden werden. Ob dies gelinge, hänge maßgeblich davon ab, wie viele Menschen sich auf privaten Parties und beim Ausgehen mit COVID-19 anstecken würden.

„Wir freuen uns natürlich, dass die Bundesregierung der Einschätzung des KUMP mittlerweile Folge leistet und die Kombination aus Alkohol und Einhaltung von Abstandsregeln kritisch sieht.“

Die Frage, wann die Wiedereröffnung stattfinden wird, kann das Team noch nicht beantworten. In dem Posting schreibt es: „JA, an dem Tag, an dem wir es vertreten können, keinen Tag vorher, dann aber GARANTIERT! Bis dahin: Bleibt negativ!“