Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im HSK ist derzeit geringer ist als in den Wochen davor. Über das Wochenende (Samstag, Sonntag, Montag) gab es „nur“ 89 Neuinfizierte (ca. 30 pro Tag). Am Wochenende davor waren es 205 Neuinfizierte (ca 70 pro Tag). An den beiden Wochenenden davon waren es jeweils rund 150. Auch am Dienstag lag die Zahl der neuen Infektionen mit 33 deutlich unter den Durchschnittswerten der vergangenen vier Wochen. Die 7-Tage-Inzidenz , die am 16. November ihren bisherigen Höchststand mit 195,9 hatte, liegt aktuell bei 105,9. Und: Die Gesamtzahl von aktuell 371 Corona - Infizierten im Hochsauerlandkreis ist so niedrig wie zuletzt am 29. Oktober als die 362 Menschen nachweislich infiziert waren. Seit Anfang November hatte es stets rund 500 aktuell infizierte Menschen gegeben.

HSK-Gesundheitsamt ist skeptisch

Ist das der Bruch der Welle oder die Trendwende, die mit dem Lockdown light im November erreicht werden sollte? Im HSK-Gesundheitsamt ist man derzeit eher skeptisch. „Ein Trend kann jetzt noch nicht abgeleitet werden“, heißt es auf Nachfrage der WP. Eine Prognose, ob die Entwicklung anhält, möchte man dort zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht abgeben. Ein Grund dürfte sein: Die Infektionslage insgesamt wird seit Beginn der zweiten Welle als diffus beschrieben. In einem Großteil der Fälle war der Ursprung der Infektion nicht mehr zurück zu verfolgen.

Die aktuellen Zahlen im Überblick

Im Hochsauerlandkreis sind am 22. und 23. November zwei Frauen und ein Mann in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorben. Es handelt sich um einen 95-jährigen Mann aus Bestwig, eine 84-jährige Frau aus Meschede und eine 81-jährige Frau aus Schmallenberg, die alle Vorerkrankungen hatten.

Mit Stand von Dienstag, 24. November, 9 Uhr, gibt es im Kreisgebiet 33 Neuinfizierte und 124 Genesene. Die Statistik weist damit 371 Infizierte, 2.426 Genesene, 2.835 insgesamt bestätigte Fälle sowie 38 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion auf.

Stationär werden 33 Personen behandelt, sechs davon intensivmedizinisch und zwei davon beatmet. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 105,9 (Stand: 24. November, 0 Uhr).

Weiterhin sind drei Krankenhäuser, neun Pflegeeinrichtungen, zehn Kindergärten und 44 Schulen bzw. vereinzelte Klassen und Stufen betroffen.