Corona im Altkreis Brilon: Zwei Neuinfizierte im Kreis

mit schwereren Krankheitsverläufen im Krankenhaus. Nach dem Corona-Fall am Gymnasium Winterberg sind 129 Personen in Quarantäne. Ein Großteil der Testergebnisse liegt vor.

Corona in Winterberg: Großteil der Testergebnisse für Schüler und Lehrer liegt vor

Am Geschwister-Scholl-Gymnasium muss improvisiert werden, da nicht nur die Schüler der Jahrgangsstufe 11 derzeit zu Hause unterrichtet werden, sondern auch neun Lehrer in Quarantäne geschickt wurden. Zusammen mit den Lehrern, die zur Corona-Risikogruppe gehören, fehlen an der Schule daher aktuell rund ein Viertel der Lehrkräfte. So geht es jetzt weiter.

Update 6. Oktober: In der Corona-Statistik des Hochsauerlandkreises finden sich am Dienstag, 6. Oktober, 9 Uhr, zwei Neuinfizierte und drei Genesene.

Aktuell gibt es damit 30 nachweislich Infizierte, 857 Genesene sowie 19 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden drei Personen behandelt.Die Zahl aller nachweislich bestätigten Infizierten mit dem Coronavirus beträgt im HSK seit Beginn der Pandemie damit 906.

