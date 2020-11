Die Corona-Fallzahlen steigen auch im HSK unaufhörlich weiter. Die Zahl der aktuell infizierten Menschen liegt mittlerweile bei über 500. Die Inzidenz steigt auf 133,2. Der November-Lockdown ist seit Montag, 2. November, in Kraft. Für die Bürger im Hochsauerlandkreis treten über die seit 24. Oktober geltenden Einschränkungen aufgrund der Risikogebiet -Allgemeinverfügung im Hochsauerlandkreis sowie die strengeren Corona-Maßnahmen im „ Lockdown light “ unmittelbar keine weiteren Beschränkungen in Kraft. Dennoch: HSK-Gesundheitsamt, Krisenstab und die Ordnungsämter im HSK beobachten die Lage.

„Je nach Situation ist es immer möglich, dass an bestimmten Orten eine zeitlich begrenzte Maskenpflicht eingeführt wird“, sagt Kreissprecher Martin Reuther. Die Entscheidung darüber oblige den Ordnungsämtern.

Kein Corona-Regel-Flickenteppich im HSK

Ein Corona-Regel-Flickenteppich soll allerdings vermieden werden. Deshalb stimmen sich die zwölf Ordnungsämter der HSK-Kommunen sowie das HSK-Ordnungsamt mindestens einmal pro Woche in einer Telefonkonferenz ab, um möglichst einheitliche Regelungen zu erhalten. Bislang gibt es im HSK nur in wenigen Bereichen eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum - z.B. im Aktionsraum See“ sowie Sorpedamm (Sperrmauer) an Samstagen und Sonntagen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

Werden allerdings in den kommenden Wochen im HSK Orte, zum Beispiel touristische Hotspots oder Ausflugsziele, identifiziert, an denen es zu bestimmten Zeiten eine hohe Besucherfrequenz gibt, könnten die Behörden entscheiden, auch an diesen Bereichen einen Maskenpflicht zu bestimmten Tages- und Uhrzeiten einzuführen. In einem solche Fall kann die Allgemeinverfügung des HSK, die seit dem Tag Gültigkeit besitzt, an dem der Kreis als Corona-Risikogebiet eingestuft wurde, ergänzt werden. „Die neue Regelung tritt dann am Folgetag um 0 Uhr in Kraft“, so Reuther.

Eine weitere Möglichkeit, dass Corona-Beschränkungen lokal ausgebaut werden, ist, wenn lokale Hotspots entstehen. Wenn z.B. in einer Kommunen die Infektionszahlen explosionsartig nach oben schnellen, gibt es ebenfalls die Möglichkeit zum Beispiel eine Maskenpflicht im öffentlichen raum anzuordnen.