Corona HSK: Schon Beschränkungen durch steigende Fallzahlen

Corona im HSK: der Inzidenzwerk ist am Mittwoch knapp unter der kritischen Marke. Dennoch gibt es bereits massive Beschränkungen. Der Überblick:

Hochsauerlandkreis. Die Corona-Krise ist zurück im HSK und im Altkreis Brilon . Während sich in den Sommermonaten die Zahl der Infizierten auf einem niedrigen Niveau bewegte, steigen die Zahlen im Hochsauerlandkreis seit einigen Tagen deutlich stärker an. Der Inzidenzwert liegt am Mittwoch mit 33,5 nur knapp unter dem 35er-Wert, bei dem es weitergehende Beschränkungen im öffentlichen Leben gibt. Dennoch haben die steigenden Fallzahlen schon jetzt erhebliche Auswirkungen im Altkreis Brilon und im Hochsauerlandkreis.

Die Krankenhäuser

Klinikum Hochsauerland: Seit dem 12. Oktober gilt in den Häusern des Klinikums Hochsauerland in Arnsberg und Meschede ein Besuchsverbot. Lediglich in begründeten Ausnahmefällen, wie etwa für Väter bei Geburten, Eltern im Rahmen der stationären Versorgung minderjähriger Kindern, bei Schwerstkranken oder im Rahmen der palliativmedizinischen Behandlung ist es Angehörigen nach vorheriger Absprache mit den jeweiligen Klinik- oder Standortleitungen gestattet, das Krankenhaus aufzusuchen.

Maria-Hilf Krankenhaus Brilon: Aufgrund der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen im Hochsauerlandkreis und der sich entwickelnden Inzidenzzahl gilt ab Freitag, den 23. Oktober erneut ein Besuchsverbot am Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon. Eine Ausnahmeregelung für das Besuchsverbot besteht bei Patientengruppen wie Palliativ-Patienten, schwer-erkrankten Patienten oder der Begleitung von Vätern bei Geburten.

St. Franziskus Hospital Winterberg: „Die Besucher-Regelungen haben sich noch nicht geändert im St. Franziskus-Hospital Winterberg. Wir haben aber einen genauen Blick auf die dynamische Lage und behalten uns vor, die Regelungen zu verschärfen.

St. Marien Krankenhaus Marsberg: „Ein Besuchsverbot ist noch nicht der Fall“, sagt Simone Yousef, Sprecherin des Bürderkrankenhaus St. Josef in Paderborn. Das betrifft auch das St.-Marien-Hospital Marsberg. „Die Zahlen sind bisher noch nicht über dem kritischen Grenzwert, daher versuchen wir unseren Patienten und ihren Angehörigen so lange wie möglich Besuche zu ermöglichen.“ Der Krisenstab tage allerdings regelmäßig, sodass eine Neubewertung der Situation auch schnell durchgeführt werden könne. „Allerdings haben wir generell noch strenge Regeln, ein Besucher pro Patient an einem Tag -- und das nur für eine halbe Stunde. Das bleibt erstmal so.“

Elisabeth Klinik Bigge: In der Bigger St.-Elisabeth-Klinik sind Besuche derzeit noch eingeschränkt möglich. „Die Regelung wird aber vermutlich im Laufe der Woche verschärft werden müssen“, sagt Verwaltungsleiter Frank Leber. Derzeit gilt noch: Patienten können unter gewissen Auflagen besucht werden. Die Besuchszeit ist täglich von 15 bis 18 Uhr. Jeder Patient darf von einer Person für rund eine Stunde besucht werden. Natürlich gelten Hygienevorschriften und Maskenpflicht. Besucher müssen am Empfang einen Fragebogen ausfüllen und werden mit einem grünen Armband als „Besucher“ gekennzeichnet.

Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft: Von Donnerstag, 22. Oktober an werden die Besucherregeln geändert. Besuche sind nur noch von einer Bezugsperson erlaubt. Besuchszeiten sind täglich von 14.30 bis 17 Uhr.

Kreiskrankenhaus Frankenberg: Seit Mittwoch 21. Oktober wieder für eine Rückkehr zum generellen Besuchsverbot entschieden. Für die Angehörigen besteht die Möglichkeit, eine telefonische Basisauskunft durch die Pflege zu bekommen und während der regulären Dienstzeiten mit dem Arzt telefonisch Kontakt aufzunehmen. Einen Sonderfall stellen Väter dar, die weiterhin bei der Geburt dabei sein und im Familienzimmer übernachten dürfen. Wenn sie jedoch das Gebäude verlassen haben, können sie nicht wieder zurück auf die Station kommen.

Stadtkrankenhaus Korbach: Aufgrund der aktuell steigenden Corona-Zahlen gilt im Stadtkrankenhaus Korbach erneut ein absolutes Besuchsverbot. Davon ausgenommen sind Geburtshilfe: Väter von Neugeborenen, Eltern stationär aufgenommener minderjähriger Kindergesetzliche Vertreter/Betreuer, Seelsorger, direkte Angehörige von Palliativ-Patienten und/oder Patienten in der Sterbebegleitung.

Stadtbiliothek Brilon

Die Stadtbibliothek und das Stadtarchiv Brilon bleiben bis auf weiteres aufgrund eines Quarantäne-Falles geschlossen. Betroffen ist eine Mitarbeiterin. Wie lange die Schließung andauern wird, stand bis zum Mittwochnachmittag nicht fest. Das Telefon der Stadtbibliothek ist in den nächsten Tagen von 9-17 Uhr besetzt. Unter der Telefonnummer 02961 / 794460 werden Fragen rund um die Medienausleihe beantwortet. Sollten Kunden Sorgen wegen einer Ansteckung haben, weil sie in den vergangenen Tagen in den Einrichtungen waren, können sie sich auch unter dieser Telefonnummer melden.

Absagen

Während im Sommer und Spätsommer einige Generalversammlungen abgehalten worden, sagen jetzt – wie im Frühjahr – nach und nach immer mehr Vereine uns Institutionen sagen ihre Versammlungen ab. Nur einige der jüngsten Beispiel sind die Schützen in Scharfenberg, die Dorfgemeinschaft Bigge, die Jagdgenossenschaft Bruchhausen oder die Bigger Schützen. Auch von Wanderungen oder Martinszügen und von immer mehr Karnevalsveranstaltungen, zuletzt die NOK Olsberg, gibt es Absagen. Weitere Beispiele für eine Absage: Schon gibt die Stadt Olsberg ihren traditionellen Neujahrsempfang im Januar auf. Auch die Stadt Medebach sagt den Empfang zu Neujahr ab.

Hamsterkäufe

Fast schon skurril: Die ersten Supermärkte und Discounter im HSK melden eine stärkere Nachfrage nach Toilettenpapier. Sie betonen aber – wie schon im Frühjahr: Die Warensicherheit ist gewährleistet.