Eine Frau aus Winterberg starb in einer Klinik. Sie hatte Vorerkrankungen.

Coronavirus-Pandemie Corona: Frau (83) aus Winterberg stirbt in Krankenhaus

Hochsauerlandkreis/Winterberg. Es gibt den Todesfall Nummer 14 im HSK im Zusammenhang mit Corona. Eine Frau (83) aus Winterberg ist gestorben. Die Fallzahlen steigen leicht.

Der Krisenstab des HSK muss einen weiteren Sterbefall vermelden. Eine 83-jährige Frau aus Winterberg ist in einem Krankenhaus außerhalb des Hochsauerlandkreises gestorben. Sie hatte erhebliche Vorerkrankungen. Damit gibt es kreisweit 14 Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen.

Die statistischen Corona-Zahlen lauten für Freitag, 24. April, 9 Uhr, wie folgt: Aktuell gibt es 374 Genesene und 172 Erkrankte sowie 14 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Von den Erkrankten werden elf stationär in Krankenhäusern behandelt (zwei Menschen liegen auf Intensivstationen). Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt damit 560. Am Donnerstag lag sie bei 555.

Corona-Einreise-Verordnung des Landes NRW

Da es viele Nachfragen gegeben hat, weist der Krisenstab des Hochsauerlandkreises nochmals auf die geltende hin, die derzeit bis zum 3. Mai gilt. Die wichtigste Grundregel lautet: Personen, die mehr als 72 Stunden im Ausland waren und dann nach Deutschland einreisen, müssen sich auf direktem Weg nach Hause oder eine andere Unterkunft begeben und dürfen diese 14 Tage nicht verlassen.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Als Einwohner des Hochsauerlandkreises müssen sie sich außerdem beim Kreisgesundheitsamt melden (Mail an Infektionsschutz@Hochsauerlandkreis.de oder Hotline des Gesundheitsamtes 0291/94-2202 von Montag bis Donnerstag 8 bis 15.30 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 13 Uhr).

Der Ablauf sieht dann wie folgt aus: Die Betroffenen melden sich beim Gesundheitsamt und erhalten eine ausführliche Beratung sowie eine schriftliche Bestätigung über die getätigte Anzeige und die sich daraus ergebende Quarantänefrist (z.B. zur Vorlage beim Arbeitgeber). Es wird auch ein Testangebot unterbreitet und vermittelt.

Die Hausärzte sind zu kontaktieren, falls nach der Rückkehr mögliche Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus auftreten, wie z.B. Husten, Halsschmerzen, Fieber oder Atemnot. Alternativ besteht die Möglichkeit für Betroffene, sich an die Notfall-Nummer 116 117 oder an die Hotline des Gesundheitsamtes zu wenden.

Alle wichtigen Informationen zur Corona-Krise im Altkreis Brilon und im HSK gibt es in unserem Corona-Newsblog