Corona: Facebook-Gruppe zeigt Einkaufsangebote in Winterberg

Winterberg. Um Winterbergs Einzelhändler und Gastronomen in der Corona-Krise zu stärken, gibt es eine neue Gruppe bei Facebook. Sie zeigt aktuelle Angebote.

Die Winterberger Touristik und Wirtschaft GmbH macht auf die tiefen Einschnitte der Corona-Krise aufmerksam. Besonders betroffen ist neben der Hotellerie und Gastronomie auch unser so attraktiver Einzelhandel. Die meisten Geschäfte mussten ihre Türen schließen.

„Damit wollen wir uns aber nicht abfinden und haben die öffentliche Facebook-Gruppe ‘Winterberg bleibt Zuhause - Angebote der Einkaufswelt Winterberg’ gegründet“, sagt Geschäftsführer Michael Beckmann. Auf dieser Seite können alle Einzelhändler und auch Gastronomen ihr Angebot präsentieren.

Winterbergs Gastronomie nach vorne bringen

„Winterberg bleibt Zuhause und das ist gut so. Trotzdem ist es wichtig, dass wir zeigen in den sozialen Medien, was unser lokaler Einzelhandel zu bieten hat. Die Seite wird bereits gut frequentiert und sie bietet in Krisenzeiten auch die Chance, unseren Handel und die Gastronomie online nach vorne zu bringen, weiter so“, erklärt Beckmann weiter.

Schließlich steckt seiner Meinung nach hinter jeder Ladentür in Winterberg ein unverwechselbarer Charakter, eine Geschichte. „Und das macht die Einkaufswelt Winterberg so spannend.“