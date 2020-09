Corona: Drei schwere Verläufe derzeit im Hochsauerlandkreis

Im HSK liegen derzeit drei Menschen mit einem schweren Covid-19-Verläufen in Krankenhäusern.

Hochsauerlandkreis/Brilon. Die Zahl der Corona-Fälle im HSK bleibt im Vergleich zum Vortag unverändert. Drei Infizierte liegen derzeit im Krankenhaus. Der Überblick:

Für Mittwoch, 2. September, 9 Uhr, meldet der Hochsauerlandkreis einen Corona- Neuinfizierten und einen Genesenen.

In der Statistik finden sich aktuell insgesamt 29 Infizierte, 779 Genesene und 18 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär im Krankenhaus werden drei Personen behandelt, eine davon liegt auf einer Intensivstation.

Kindergarten in Hoppecke wieder geöffnet

Die Zahl aller bestätigten Erkrankten liegt bei 826.

Der Kindergarten in Brilon-Hoppecke, in dem es eine bestätigte Corona-Infektion gegeben hatte, konnte am Mittwoch wieder öffnen.