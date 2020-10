Corona an Berufskolleg im HSK: Schülerinnen positiv getestet

Hochsauerlandkreis/Arnsberg. An einem Berufskolleg im HSK wurden zwei Schülerinnen positiv getestet. Zwei Klassen müssen jetzt in Quarantäne. Die Details:

Am Berufkolleg am Eichholz in Arnsberg sind zwei Schülerinnen positiv auf Corona getestet worden. Mehrere Schüler und Lehrer mit Wohnsitz im Hochsauerlandkreis müssen nun in Quarantäne.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Am Freitagmittag, 2. Oktober, erreichte das Kreisgesundheitsamt die Nachricht, dass auch im Berufskolleg am Eichholz zwei Schülerinnen positiv getestet worden sind“, heißt es in einer Mitteilung.

Eine der Schülerinnen hat ihren Wohnsitz außerhalb des Hochsauerlandkreises. Betroffen sind die beiden Klassen Gartenbau und 13. In der Gartenbauklasse wurde für 14 Schüler sowie einen Lehrer eine Quarantäne angeordnet, in der 13. Klasse sind 19 Schüler und ebenfalls ein Lehrer betroffen – alle von ihnen haben ihren Wohnsitz im HSK.

Positives Testergebnis am Berufskolleg Berliner Platz

Am Berufskolleg Berliner Platz musste am Sonntag, 4. Oktober, für insgesamt 25 Schüler und drei Lehrer eine Quarantäne ausgesprochen werden.

Für einen Schüler der Klasse Industriekaufmann 3. Lehrjahr gab es ein positives Testergebnis.

Aus der Klasse 10 der Realschule Hüsten befinden sich seit Freitag, 2. Oktober, 39 Schüler und drei Lehrer in Quarantäne – auch hier leben alle im HSK) – nachdem für einen Schüler ein positiver Test beim Gesundheitsamt eingegangen war.