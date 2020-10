Corona am Winterberger Gymnasium: Testergebnisse sind da

Nach einem Corona-Fall am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Winterberg hat der Hochsauerlandkreis nun bestätigt, dass alle Tests negativ ausgefallen sind.

Am 27. September hatte eine Schülerin aus der Jahrgangsstufe 11 ihr positives Corona-Testergebnis erhalten. Einen Tag später begaben sich rund 120 Schülerinnen und Schüler sowie neun Lehrer in Quarantäne. Diese ist allerdings seit gestern (8. Oktober) ausgelaufen.

Die Situation an der Schule entspannt sich also wieder, denn neben den Lehrern in Quarantäne seien auch einige Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören, nicht an der Schule. Rund ein Viertel der Lehrkräfte habe gefehlt.