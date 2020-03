Corona: Acht Covid-19-Patienten liegen im HSK im Krankenhaus

Hochsauerlandkreis/Brilon. Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt im Hochsauerlandkreis erneut an. Es gibt auch eine gute Nachricht: Zwei Kranke sind geheilt.

Im Hochsauerlandkreis sind, Stand Dienstag, 24. März (14 Uhr), 160 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die Corona-Fallzahl im HSK erneut. Acht Patienten sind stationär in Krankenhäusern untergebracht.

Die Zahl der begründeten Verdachtsfälle beträgt drei. Am Montag gab es kreisweit 149 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind. Am Sonntag hatte der HSK 131 Corona-Fälle gemeldet, am Samstag waren es 116. Zwei Personen im Hochsauerlandkreis sind geheilt und dürfen die Quarantäne verlassen.

Desinfektionshallen für Fahrzeuge in Brilon und Neheim

Der Krisenstab ist auch dafür zuständig, den Rettungsdienst im Kreisgebiet weiterhin sicher zu stellen.

„Deshalb unterstützen uns die drei Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes und der Kreisverband des Malteser Hilfsdienstes beim Transport von Patienten, die im Verdacht stehen, infiziert zu sein oder es bereits sind“, erläutert Andreas Schäfer, Leiter des Krisenstabes und Leiter des Fachdienstes Rettungsdienst/Feuer- und Katastrophenschutz beim HSK, und bedankt sich gleichzeitig bei den Hilfsorganisationen.

An den Rettungswachen Arnsberg-Neheim und Brilon stehen zwei Desinfektionshallen für die Fahrzeuge zur Verfügung. Nach einem Transport werden diese von den hauptamtlichen Mitarbeitern des Rettungsdienstes dort desinfiziert. Auch die Infektionsschutzkleidung wird vor Ort komplett getauscht.

Ersatzfahrzeuge für große Zahl von Infektionstransporten

„Sollte es zu einer größeren Zahl von Infektionstransporten kommen, stehen an beiden Rettungswachen Reservefahrzeuge des Regel-Rettungsdienstes zur Verfügung, damit die Standzeiten der Teams möglichst kurz gehalten werden können“, beschreibt Schäfer den Ablauf.

