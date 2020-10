Chaos an der JET-Tankstelle in Marsberg – Das war der Grund

Marsberg. An der Jet-Tankstelle Marsberg staut sich am Donnerstagmittag der Verkehr. Dutzende Autos stehen vor den Zapfsäulen. Das ist der Grund fürs Chaos

20 Liter Benzin umsonst tanken, dass wollten sich am Donnerstagmittag viele Autofahrer nicht entgehen lassen. Bei der JET-Tankstelle von Marion Fingerhut an der Bredelarer Straße (B7) am Ortsrand von Marsberg im Hochsauerlandkreis war das möglich. Von 13 Uhr bis 14 Uhr konnte sich jeder Fahrer bei JET seinen Pkw den Tank befüllen lassen.

Bundesweite Kundenaktion

Zu seinem zehnjährigen Bestehen wollte sich JET bei seinen Kunden mit dieser bundesweiten Aktion bedanken.

An 75 Standorten gab es Benzin gratis. Schon eine viertel Stunde vor 13 Uhr standen die ersten Autos in der Schlange vor der JET-Tankstelle in Marsberg. Bis in die Stadt hinein ging es nur im Schneckentempo vorwärts. „Ich finde die Aktion klasse“, sagt ein junger Autofahrer. Er hatte morgens über Social Media davon erfahren.

Fahrer mussten nicht aussteigen

Mit rund 15 Helfern übernahm das JET-Team das Einweisen der Fahrzeuge und das Betanken.

Die Fahrer brauchten nicht auszusteigen. Teilnahmebedingung war das Ausfüllen einer Karte mit dem Namen und des gewünschten Kraftstoffes für das Auto. Bei Vorlage des Kundenabschnitts gibt es bei einem späteren Tankstelllenbesuch eine Tasse Kaffee gratis.