Altkreis Brilon Anleitung für die Behelfs-Atemmasken

Schnittmuster 20 x 17 cm aus festem Papier ausschneiden.

Doppellagig: 2 x 20 x 17 cm oder 1 x 20 x 34 cm. Einlagig: 2 x 20 x 17 cm.

2 x 5 x 8 cm Stoffstreifen für die gefalteten Seiten.

1 x 15 cm biegsamer Basteldraht, Alu-Klemmdraht oder das Metall aus Heftstreifen.

2 x 25 cm Gummiband oder Gummikordel. Oder zwei lange Stoffstreifen als Bänder nehmen.

So geht’s: Die beiden Stoffstücke rechts auf rechts aufeinanderlegen, untere und obere Seite abnähen. Auf rechts drehen, Kanten bügeln, unter der oberen Naht noch einmal 0,6 cm absteppen. Dadurch den Bindedraht o.ä. schieben, so dass er mittig liegt. Jeweils an den Enden des Drahtes nach etwa 0,7 cm hersteppen, damit er nicht so sehr verrutschen kann. Die kleinen Stoffstreifen an den Längskanten umnähen. Die Stoffstücke in drei bis vier gleichmäßige Lagen im Buchformat einklappen, an der Drahtseite nach unten hin anfangen. Die festgesteckten Enden knappkantig festnähen und die Falten bügeln. An der Innenseite beginnend, den schmalen Stoffstreifen so auf die Falten auflegen, dass die abgesteppten Enden nach oben schauen. Alles abnähen, umklappen, die an den Enden zusammengenähten Gummibänder einlegen und den schmalen Stoffstreifen auf der anderen Seite aufsteppen.

Für Fragen: Monika Wiegelmann: 02961-92 90 115