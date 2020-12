Briloner YoungCaritas verschickt Grußkarten an Ältere

Wer schreibt heute noch Grußkarten? Die Briloner YoungCaritas möchte damit Älteren oder behinderten Menschen eine Freude machen.

Brilon. Die YoungCaritas Brilon knüpft in der Adventszeit an die Tradition des Weihnachtsgruß-Schreibens an und lädt Menschen zum Mitmachen ein. „In Zeiten, in denen Begegnungen zum Weihnachtsfest nur eingeschränkt möglich sind, müssen wir neue Wege gehen“, sagt Nadine Gebauer, YoungCaritas-Koordinatorin.

Zeichen der Nächstenliebe

Die neuen Wege setzen buchstäblich Zeichen der Nächstenliebe, und zwar auf Papier. Dafür haben die YoungCaritas Akteure eine Weihnachtsgrußkarten-Kollektion entworfen. „Damit kann jeder seinen Mitmenschen ein Zeichen senden, dass sie mit ihren Sorgen und Ängsten nicht alleine sind“, sagt Nadine Gebauer. „Vor allem für Menschen mit Behinderungen oder Ältere, die wegen Corona vielleicht weniger und kürzeren Besuch bekommen, kann dies eine schwierige Zeit sein. Ein netter Weihnachtsgruß kann da eine wundervolle Überraschung und auch Abwechslung sein.“

Einige Karten sind voradressiert

Einige Weihnachtskarten sind bereits an die stationären Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe der Caritas Brilon voradressiert. Natürlich werden auch Grüße weiter vermittelt, zum Beispiel an die Klienten des Ambulant Betreuten Wohnens. „Es gibt auch blanko Karten. Diese können an Menschen geschickt werden, die alleine leben und sich über diese Aufmerksamkeit freuen. Vielleicht magst du aber auch Danke sagen an die Heldinnen und Helden in der schwierigen Corona-Zeit“, schlagen die Engagierten vor.

Es gibt auch Banko- Karten. Die Karten gibt es in Brilon im Edeka-Markt Boxberger im Rewe und im Fressnapf an der Freiladestraße, in der Bäckerei Schladoth, im Rewe-Markt und bei Deja Vu in Willingen sowie bei Nadine Gebauer unter n.gebauer@caritas-brilon.de oder 0151 16316071.