Briloner Haushalt wegen Corona erstmals wieder rot

2016 hatte die Stadt Brilon erstmals seit Mitte der 90er Jahre wieder schwarze Zahlen geschrieben, für das kommende Jahr plant sie erstmals wieder mit roten. Donnerstagabend stellte die Verwaltung dem neuen Rat den Etat-Entwurf für 2021 vor. Er weist im Ergebnisplan bei einem Volumen von 73,66 Millionen Euro ein Defizit von 1,9 Millionen Euro aus.

Beruhigende Ausgleichsrücklage

Corona-bedingt kommt auch für dieses Jahr ein dickes Minus auf die Stadt zu, gleichwohl, so Dr. Bartsch. werde die Stadt dank der in den vergangenen Jahren aufgebauten Ausgleichsrücklage von rund 13.3 Millionen Euro „weder ihre Haushaltsautonomie verlieren und auch nicht von der Substanz leben müssen“. Mit 23,57 Millionen Euro für das kommende Jahr sowie 28 Millionen Euro für 2022 und 15,5 Millionen Euro für 2023 erreiche die Investitions-Planung „bisher nicht erreichte Sphären“.

Mit Rekord-Investitionen heimische Wirtschaft stützen

Gerade angesichts der Corona-Pandemie und deren Folgen für die Wirtschaft sei der öffentliche Sektor gefordert. Dr. Bartsch: „Damit setzen wir wichtige Impulse in die heimische Wirtschaft“. So könne die Stadt auch etwas denen zurückgeben, die als „verlässliche Partner“ - Arbeitgeber wie Arbeitnehmer - „Träger der hohen öffentlichen Einnahmen in den vergangenen Jahren waren und es in Zukunft auch wieder sein werden“.

Kämmerei-Leiter Franz Heers stellte den Etat-Entwurf in seinen Eckpunkten vor.