Brilon: Zwei Grundschüler bauen eine Miniatur-Biogasanlage

Angelina Eberts und Noah Matuszak vom Grundschulverbund Thülen-Alme-Hoppecke haben die kleinste Biogasanlage in ganz Brilon, wenn nicht der Region, gebaut. Wer sich davon überzeugen will, ob die Anlage auch funktioniert, sollte einmal die Ausstellung der Kampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit (BNE)“ im Museum Haus Hövener besuchen.

Eigentlich ist das Prinzip der Biogasanlage ganz einfach, erklären die beiden kleinen Ingenieure dem Laien: „Man tut eine Bananenschale in eine Flasche, füllt sie mit Wasser und stülpt einen kleinen Luftballon über den Flaschenhals. Dann heißt es solange warten, bis sich der Luftballon durch die entstandenen Gase von selbst aufbläst“.

Bildungslandschaft Sauerland

Noah Matuszak und Angelina Eberts neben ihrem wissenschaftlichen Projekt. Foto: Joachim Aue

„Museen sammeln, bewahren, erforschen und erfüllen damit auch einen pädagogischen Zweck“, erklärt Carsten Schlömer, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Hauses Hövener bei der Ausstellungseröffnung.

Im Beisein der Kinder der teilnehmenden Schulen und Kitas, der Vertreter der außerordentlichen Lernorte sowie der Verantwortlichen der Kampagne betonte Schlömer, mit dieser Ausstellung möchte man beweisen, dass das Sauerland eine große Bildungslandschaft ist, die viel zu bieten habe. Aber auch wie sehr die Region Brilon und Umgebung schon jetzt auf Nachhaltigkeit setze. Schlömer: „Bildung endet nun mal nicht im Klassenzimmer.“

Ähnlich sah es auch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und gab den jungen Leuten mit auf den Weg: „Auch in Wald, Feld und Flur kann man viel lernen“. Zudem sei auch Bildung ein Stück Nachhaltigkeit und gerade die außerschulischen Lernorte könnten hier Impulse setzen.

Projektsieger stehen im September fest

Schulamtsleiterin Martina Nolte zeigte sich beeindruckt davon, welchen Stellenwert in der hiesigen Region die „Schule der Zukunft“ habe. Und dieses Engagement würde sich spätestens am 16. September auszahlen, wenn die Sieger, der von einer BNE-Jury bewerteten Projekte bekanntgeben werden.

Friedel Schumacher betonte, dass „Brilon aktiv“ das allererste Netzwerk im Hochsauerlandkreis sei, das jungen Menschen in der Schule oder auch schon in der Kita, Möglichkeiten aufzeige, wie sie an der Gestaltung einer lebenswerten Zukunft mitwirken können. Schumacher: „Kinder lernen Verantwortung zu übernehmen und werden in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt.“ So könnten die jungen Leute Ideen für die Zukunft entwickeln und einer engeren Bezug zu eigenen Gesundheit finden“.

Geoparkführer Horst Frese aus Düdinghausen hofft das demnächst noch mehr Schulen und Kitas teilnehmen, nicht nur aus Brilon, sondern aus dem gesamten Hochsauerlandkreis. Möglich ist das bestimmt, denn über das Jahr 2020 hinaus wird es die Kampagne „Schule der Zukunft“ des Schul- und Umweltministeriums geben. Und mit der St. Maria Kita im Eichholz hat sich bereits schon jetzt die erste Kita gefunden, die daran teilnehmen wird.