Brilon: Welche Folgen hat das Coronavirus für die Hansetage?

Rund 100 Städte aus 14 Ländern haben sich für die 40. Internationalen Hansetage in Brilon angemeldet. Die Besucher kommen aus Frankreich bis Norwegen, aus den Niederlanden oder Russland. Zwischen dem 4. und 7. Juni werden in Brilon 100.000 Besucher erwartet.

Das Organisationsteam ist seit Monaten dabei, die Hansetage vorzubereiten. In dem Jahr, in dem Brilon 800 Jahre alt wird, sollen die Hansetage das größte Fest werden, das jemals in Brilon stattgefunden hat. Doch ausgerechnet jetzt grassiert das Coronavirus in weltweit und in Europa.

Fußballspiele finden ohne Zuschauer statt, wegen der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus empfiehlt Gesundheitsminister Jens Spahn generell, Events mit mehr als 1000 Menschen abzusagen. Was bedeutet für die Hansetage in Brilon? „Wir haben uns selbstverständlich schon mit dem Coronavirus beschäftigt“, sagt Ute Hachmann, die als Leiterin für die Organisation der Hansetage zuständig ist. „Wir stehen in einem dauerhaften Austausch mit dem Internationalen Hansebund in Lübeck, die Erfahrung mit der Organisation von 39 Hansetagen haben.“

Der Faktor Zeit könnte sich positiv aus das große Fest auswirken. Denn, so die Hoffnung, im Sommer könnte das Coronavirus kein Thema mehr sein. Derzeit laufen die Planungen für die Hansetage weiter. „Wir können zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage treffen. Als Organisationsteam haben wir uns mit dem Bürgermeister darauf verständigt, dass wir rund um Ostern eine belastbare Einschätzung geben können.“

Im Jahr 1995 um Ausrichtung beworben

Musik, Bühnenkunst, Markttreiben, Ausstellungen und vieles mehr sind zu den Hansetagen in Brilon geplant.

Die gesamte Kernstadt soll zu einem lebendigen Zentrum werden, in dem sich Menschen treffen. Mit unterschiedlichen Aktionen sollen auch Begegnungen zwischen den Kulturen im Mittelpunktb stehen. Auch viele Ehrenamtliche sind in die Planungen eingebunden.

Die Stadt Brilon hatte sich 1995 um die Ausrichtung der 40. Internationalen Hansetage im Jahr 2020 beworben und 1996 dafür den Zuschlag bekommen.