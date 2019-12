Brilon: Waldfee Sarah Schleich zieht Bilanz ihrer Amtszeit

Wer wird die Stadt Brilon als Waldfee im Jubiläumsjahr 2020 repräsentieren? Die Suche ist in vollem Gange. Zeit, für ein Gespräch mit der aktuellen Amtsinhaberin Sarah Schleich. Sie hat aufregende Monate mit unzähligen Begegnungen und emotionalen Momenten erlebt, ist weit gereist und hat als Repräsentantin der Stadt Werbung für das Großereignis des nächsten Jahres gemacht: Die 40. Internationalen Hansetage vom 4. bis 7. Juni.

Repräsentantin und Symbolfigur

Sie sind die 16. Briloner Waldfee und wenn man Sie sieht, immer fröhlich, immer freundlich, immer im Mittelpunkt – das ist sicher manchmal auch ganz schön anstrengend oder?

Sarah Schleich: Waldfee sein ist unglaublich spannend und macht mir sehr viel Spaß. Ich finde, es ist schon eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, eine Stadt zu repräsentieren und da gehört es natürlich dazu, dass man offen, fröhlich und gut gelaunt auf die Menschen zugeht – und das auch, wenn man sich selbst schon mal gesundheitlich nicht gut fühlt oder einfach mal einen schlechten Tag hat. Da ich in meinem Kostüm ein sehr begehrtes Fotomotiv bin, erwartet natürlich jeder, dass man immer ein strahlendes Lächeln auf dem Gesicht hat. Das kann dann auch schon mal anstrengend sein, wenn man wie in Russland drei Tage als Fotomotiv bereitsteht. Da muss man mit umgehen können. Insgesamt aber überwiegen natürlich die schönen Erlebnisse. Ich war sehr viel unterwegs, habe ganz viele neue Menschen kennen gelernt und Erfahrungen gesammelt. Es ist schön, wenn man Menschen erfreuen kann.

Steckbrief Zur Person: Sarah Schleich Alter: 20 Jahre Beruf: Studentin der Wirtschaftsingenieurwissenschaften in Kassel Hobbys: Sport (Tennis, Reiten, Skifahren, Yoga). Eines ihrer großen Ziele ist es, viel von der Welt zu sehen und möglichst viele verschiedene Kulturen kennenzulernen.

Wie reagieren die Menschen, wenn sie die Waldfee in ihrem tollen Gewand sehen?

Sehr positiv! Vor allem die Kinder sind natürlich begeistert, rufen „oh, die Waldfee“, kommen angelaufen und berühren mein Kleid. Man kommt schnell mit den Menschen in Kontakt und ist gleich mit ihnen auf einer Wellenlänge. Vor allem, wenn man außerhalb von Brilon unterwegs ist, merkt man, dass die Waldfee inzwischen vor allem in der Hanse-Gemeinschaft einen großen Wiedererkennungswert hat und als Symbol für Brilon wahrgenommen wird. Die Waldfee kennt jeder und man bringt sie direkt mit unserer Stadt in Verbindung.

Bewegende Momente

Ein besonderer Blickfang ist natürlich das liebevoll und aufwändig gestaltete Kleid oder?

Ja, das stimmt. Einige Menschen denken jedoch manchmal, dass ich ein mittelalterliches Kostüm trage und wundern sich, wenn ich erzähle, dass es extra für die Waldfee entworfen wurde. Ich selbst finde das Kleid total schön, manchmal ist es etwas unpraktisch. Besonders im Sommer bei heißen Temperaturen, hält das Kleid wirklich sehr warm.

Was waren rückblickend besonders bewegende oder schöne Momente?

Das beeindruckendste Erlebnis waren die Internationalen Hansetage in Pskov in Russland. Das waren total spannende Tage und eine riesige Veranstaltung. Das war eine ganz andere Dimension als die Hansetage hier bei uns im nächsten Jahr haben werden, die unter dem Motto stehen: Hanse-Heimat-handgemacht. Putin hat 50 Millionen Euro in die Veranstaltung investiert. Es war wie ein großes Festival. Sehr schön fand ich das Gefühl, dass ich sofort in die große Hanse-Familie aufgenommen und Teil der Gemeinschaft wurde. Ein ganz besonderer, emotionaler Moment war, als unserem Bürgermeister dort vor einem großen Publikum feierlich die Internationale Hansefahne überreicht wurde und unsere kleine Stadt als Ausrichter der nächsten Hansetage im Mittelpunkt stand.

Viel unterwegs

Ihr Online-Tagebuch zeigt, dass eine Waldfee sehr viel unterwegs ist. Da bleibt nicht viel Freizeit oder?

Nein, in den vergangenen Monaten hatte ich nur wenig Zeit für meine Familie, meine Freunde und meine Hobbys. Auch in meinem Studium musste ich einige Abstriche machen, aber das war mir von vorneherein klar. Wenn man so ein Amt annimmt, muss man sich darüber im Klaren sein, dass es zeitaufwendig ist. Man ist auch sehr oft an den Wochenenden unterwegs. Insgesamt habe ich mehr als 40 Termine absolviert. Normalerweise sind es aber wohl nicht ganz so viele Termine. Aber ich auf war auf einigen Hansefesten und Stadtfesten unterwegs, um Werbung für die Hansetage bei uns zu machen. Da ich ein Mensch bin, der gerne viel unterwegs ist und viel zu tun hat, hat es mir nichts ausgemacht. Und wenn ich mal entspannen möchte, dann mache ich Yoga.

Der Wald und seine Zukunft

Ein Blick in die Zukunft als Symbolfigur für den Wald, der ja momentan arg gebeutelt ist. Haben Sie angesichts von Trockenheit, Klimawandel, Stürmen und Borkenkäfern Sorge um den Wald?

Ich wohne mit meiner Familie hier in Brilon direkt am Stadtwald, dem Drübel. Wir haben zwei Hunde und deshalb sind wir natürlich auch oft im Wald unterwegs. Und dann sehe ich, dass viele Bäume braun sind und leiden. Deshalb sehe ich da schon mit etwas Sorge in die Zukunft und mache mir darüber natürlich viele Gedanken. Wir müssen angesichts des Klimawandels alle etwas tun und auf unsere Welt aufpassen. Ich sehe aber auch, dass die Welt schon vieles überstanden hat und gehe davon aus, dass die Natur auch diese Veränderungen kompensieren kann. Ich hoffe, dass der Wald sich auch selbst regeneriert. Sehr schön fand ich übrigens eine Baumpflanz-Aktion mit den Egger-Azubis, an der ich teilgenommen habe. Da wurden Bäume gepflanzt, die besser mit den Klimaveränderungen klar kommen sollen.

Ab sofort können sich alle interessierten jungen Frauen über die Internetseite www.briloner-waldfee.de zur 17. Waldfee Brilons bewerben. Gesucht wird die Nachfolgerin von Sarah Schleich, mit Ausstrahlung und Humor, die die Stadt mit Freude und Stolz repräsentiert. Sie sollte aus Brilon oder einem der Dörfer kommen. Eine gute Allgemeinbildung und Englischkenntnisse sowie Freude am Umgang mit Menschen sind Voraussetzung. Weitere Infos: Annette Walter (BWT) oder e-mail: a.walter@brilon.de