Brilon: Völlig betrunkener Autofahrer schlägt Polizisten

Brilon. Ein 25 Jahre alter Autofahrer fährt in Schlangenlinien zwischen Brilon-Alme und Brilon-Wülfte. Die Polizei hält ihn an. Die Situation eskaliert.

Weil ein 25-jähriger Autofahrer am Samstagabend in Schlangenlinien auf dem Verbindungsweg zwischen Wülfte und Alme fuhr, rief ein Zeuge die Polizei. Die Beamten konnten den Autofahrer gegen 23.30 Uhr in Alme kontrollieren. An dem Auto des 25-jährigen Mannes aus Brilon stellten die Polizisten frische Unfallspuren fest. Bei einer Nachschau auf dem Verbindungsweg fanden die Polizisten auch die dazugehörige Unfallstelle.

Der Mann war von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen gegen mehrere Zaunpfähle geprallt. Anschließend war er vom Unfallort geflüchtet. Der Briloner war stark alkoholisiert. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille.

Aggressives Verhalten

Während der Fahrt zur Blutentnahme in der Polizeiwache Brilon reagierte der Mann zunehmend aggressiv. Im Streifenwagen schlug er einen Beamten ins Gesicht und beleidigte die Polizisten. Der Mann musste gefesselt werden.

Hierbei wehrte er sich weiterhin mit Schlägen und Tritten. Gefesselt, aber weiterhin beleidigend und drohend wurde dem Briloner schließlich eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht.

Aus diesem wurde er nach erfolgter Ausnüchterung am kommenden Morgen entlassen. Ein Beamter wurde durch die Widerstandshandlung des Autofahrers leicht verletzt. Er konnte seinen Dienst fortsetzen.

Den Führerschein des Briloners stellte die Polizei sicher. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen den 25-jährigen Mann eingeleitet.