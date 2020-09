Brilon: Video zeigt Diebe, die Porsche aus Werkstatt stehlen

Ein roter Porsche wurde in Brilon gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Brilon. Die Polizei sucht zwei Diebe, die in Brilon einen roten Porsche gestohlen haben. Von den beiden Tatverdächtigen gibt es jetzt Fotos.

Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung wird nach zwei Männern gesucht, die am 1. Juni 2020 einen Porsche 911 an einer Kfz-Werkstatt in Brilon entwendet haben.

Laut den Angaben des Anzeigenerstatters stand der Sportwagen auf einem frei zugänglichen Werkstattgelände auf der Keffelker Straße.

Der erste Tatverdächtige Foto: Polizei

Der Diebstahl des Sportwagens fand zwischen 22.15 und 22.30 Uhr statt.

Aufnahmen an Tankstelle entstanden

Die unbekannten Tatverdächtigen entwendeten einen Porsche 911 an einer Kfz-Werkstatt im Innenstadtbereich von Brilon. Von dort fuhren sie, offenbar zusammen mit einem Begleitfahrzeug (vermutlich Audi A4 Kombi dunkel oder ähnliches Fahrzeug), zu einer nahe gelegenen Tankstelle, wo sie videografiert wurden.

Der zweite tTatverdächtige Foto: Polizei

Bei dem entwendeten Sportwagen handelt es sich um einen roten Porsche 911 Carrera / 911 SC mit einer Erstzulassung aus dem November 1984.

An dem Auto waren die Oldtimerkennzeichen HSK-J911H angebracht.

Die Täterbeschreibung

Der erste Täter trug schwarze Schuhe, eine Jeans, ein schwarzes T-Shirt und ein schwarze-graues Base-Cap, Täter Nummer zwei trug graue Sneaker, eine Jeanshose- und -jacke sowie eine schwarze Mütze. Sie Figur ist kräftig.