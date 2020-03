Brilon: Verpuffung – Feuerwehr rückt wegen Gasalarm aus

ABC-Alarm in Scharfenberg: Die Feuerwehr rückte am Montag aus.

Brilon. Die Feuerwehr Brilon ist am Montagvormittag zu einem Einsatz nach Scharfenberg gerufen worden. An einer Gas-Heizung gab es eine Verpuffung.

Die Feuerwehr Brilon rückte am Montagmorgen zu einem ABC Alarm nach Scharfenberg aus. In einer Doppelhaushälfte an der unteren Straße hatte es gegen 10 Uhr vermutlich eine Verpuffung im Bereich der Gas-Heizungsanlage gegeben.

Die Bewohner alarmierten sofort die Feuerwehr und verließen umgehend das Gebäude. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte kein Brand festgestellt werden. Umfangreiche Gasmessungen mit Hilfe eines Messgerätes ergaben keine Hinweise auf einen Gas-Austritt.

Die Gasleitung wurde geschlossen. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, der Einsatz konnte daher schnell beendet werden. Die Untere Straße war während der Arbeiten voll gesperrt. 38 Einsatzkräfte der Löschgruppen Scharfenberg, Altenbüren und des Löschzuges Brilon sowie des ABC Zuges Brilon waren rund 45 Minuten im Einsatz. Zur Unglücksursache liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.