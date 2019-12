Brilon und Winterberg: Welche Verkehrsprojekte wichtig sind

Das Thema Verkehr spielt 2019 im Sauerland eine wichtige Rolle und wird uns sicher auch in Zukunft noch weiter begleiten. Lang ersehnt und endlich Realität wird in diesem Jahr das neue A46-Autobahn-Teilstück von Bestwig nach Brilon.

A 46 - vor zehn Jahren Spatenstich

Bereits vor zehn Jahren war der erste Spatenstich erfolgt. Und je mehr die neue Autobahn auch in der Landschaft sichtbar wird, rückt das Thema natürlich zunehmend in den öffentlichen Fokus. Vor allem in den Monaten vor der Fertigstellung ist die neue, insgesamt 8,4 Kilometer lange Anbindung, immer wieder Thema unserer Berichterstattung. Ein besonderes Highlight ist der A46-Run, ein großes Laufspektakel, bei dem im September Hunderte Läufer über die neue Trasse und teilweise auch über den neuen Zubringer laufen - ein unglaubliches Erlebnis für alle Teilnehmer, viele Zuschauer bejubeln sie und fiebern mit.

Action ist auf der A46 bei Dreharbeiten für RTL-Serie

Richtig Action ist auf der A46 im Oktober bei Dreharbeiten für die RTL-Serie „Alarm für Cobra 11“ angesagt. Zwei Tage lang hatte die Produktionsfirma auf dem neuen Autobahnteilstück Verfolgungs-Szenen gedreht. Crashs und Explosionen hatte der Landesbetrieb Straßenbau aus Sorge um die neue Autobahn allerdings nicht erlaubt. Zu sehen sein wird die Sendung aber erst im nächsten Jahr.

Dauer-Thema: Die geplante Ortsumgehung B7n

Und am 18. November ist dann endlich der große Eröffnungs-Tag gekommen, der natürlich gebührend gefeiert wird. Bestwigs Bürgermeister Ralf Péus spricht bei der Eröffnungsveranstaltung von einem historischen Tag für die Gemeinde Bestwig, da man sich dort eine deutliche Reduzierung der Verkehrsentlastung erhofft. Und Landrat Dr. Karl Schneider sagt, die Eröffnung sei ein unmissverständliches Signal dafür, dass es jetzt weitergehen müsse. Und damit sind wir beim nächsten verkehrspolitischen Dauer-Thema: Die geplante Ortsumgehung B7n, die zukünftig eine Entlastung für Antfeld und Altenbüren bringen soll.

Seit vielen Jahren fordern die Bürger beider Ortschaften eine Ortsumgehung, denn die Verkehrsbelastung ist enorm. Doch für Ärger und Unmut sorgen mögliche Varianten, die für den Straßenverlauf zur Diskussion stehen. Das Problem: Laut Straßen NRW gibt es im Bereich der von den Bürgern favorisierten Variante 1 geschützte Vogelarten. Die Alternativ-Routen bringen allerdings vor allem die Anwohner auf die Palme. Variante 1 bezeichnet den Streckenverlauf, der auch bei einer Versammlung in Altenbüren von den Bürgern favorisiert wurde. Diese Variante verläuft von der A 46 kommend, nördlich an Antfeld, Altenbüren und Brilon vorbei und bindet im Bereich des Ostrings in Brilon an die B480 (Möhnestraße) an.

Verkehrstechnisch tut sich in der Stadt Olsberg

Verkehrstechnisch tut sich in der Stadt Olsberg bereits seit 2015 jede Menge. Auch in diesem Jahr wird die Innenstadt-Umgestaltung weiter vorangetrieben. Ein wichtiger Schritt ist die Freigabe des Kreisverkehrs im Bereich von Bahnhof- und Hüttenstraße im Olsberger Stadtkern, der mit einer großen Gießer-Skulptur versehen wird. „Freie Fahrt in der Innenstadt“ heißt es kurz vor Weihnachten: Nun haben die Verkehrsteilnehmer im Bereich der Sachsensecke freie Fahrt und auch an der Rutsche, am anderen Kreisverkehr des Olsberger Marktes, kann wieder gefahren werden.

Dauerthema Wintersportwochenenden in Winterberg

Alle Jahre wieder wird das Thema Verkehr mit Blick auf die Wintersportwochenenden in Winterberg zum Thema. Unter anderem soll ein neues System helfen, das Verkehrschaos an den besonders besucherstarken Wochenenden besser in den Griff zu bekommen: An drei Orten sollen mobile Displays aufgestellt werden, um den Parksuchverkehr von Skitouristen zu verringern. Außerdem fahren mit Beginn der diesjährigen Wintersport-Saison erstmals wieder Sonderzüge nach Winterberg. Dort kommt auch in diesem Winter wieder der Ski-Bus „Asten-Express“ zum Einsatz.

Großbaustelle auf L740 zwischen Winterberg und Küstelberg

Eine Großbaustelle ist seit April 2019 die L740 zwischen Winterberg und Küstelberg, die bis Sommer 2020 auf einer Länge von fast fünf Kilometern saniert wird. Für die Autofahrer heißt das schon seit Monaten: Vollsperrung - Umleitung fahren. Auch in Giershagen stellte eine große Straßenbaumaßnahme Anwohner und Autofahrer auf eine Geduldsprobe: Im April sind die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der L870 (Unterm Klausknapp) und zum Ausbau der Einmündung K63 gestartet.

Unfall, bei dem ein Wisent getötet wird

Mit „Verkehrs-Hindernissen“ ganz anderer müssen Verkehrsteilnehmer im Bereich des Albrechtsplatzes rechnen. Hinweisschilder waren dort vor Wisenten: Im November kommt es auf der B 236 bei Hoheley zu einem Unfall, bei dem ein Wisent getötet wird. Folgenschwer ist der Unfall auch deshalb, weil das Wisentprojekt in der Vergangenheit immer wieder in die Kritik geraten ist. Die freilebende Wisentherde ist schon in der Vergangenheit immer wieder an unterschiedlichen Stellen auf Straßen der Region aufgetaucht.

Der Flughafen Paderborn-Lippstadt

Verkehrstechnisch hat sich der Flughafen Paderborn-Lippstadt in den vergangenen Jahrzehnten zum „Heimatflughafen der Sauerländer“ entwickelt. In diesem Jahr feiert er mit einer ganzen Reihe von Aktionen und Events seinen 50. Geburtstag. Heute gibt es Direkt-Flüge zu 50 Urlaubszielen und auch weltweit kann man von dort fast jeden Ort erreichen. 250 Mitarbeiter beschäftigt allein die Flughafengesellschaft - auf dem Areal sind es insgesamt mehr als 1.600 Mitarbeiter.