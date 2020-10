„Gut Almerfeld war maßgeschneidert für mich, ich bin glücklich hier“, erklärte der Künstler und Designer Lutz Bernsau, als er die vielen Besucher am „Tag des offenen Ateliers“ in Brilon durch sein Atelierhaus, die Büro- und Schulungsräume und vor allem die eindrucksvollen Präsentationsräume im Herrenhaus führte.

Durch die Coronaauflagen empfing der Künstler die vielen, angemeldeten Kunstinteressierten im 30-Minutentakt, um Einblicke in seinen Arbeitsalltag im Kunst- und Designbetrieb und seine Werke zu vermitteln. So blieb für jeden Zeit, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Schon auf dem Weg zum Gut bekam man einen Eindruck davon, dass hier ein vielseitiger Künstler das schöne alte Gut zum Leben erweckt hat. Zahlreiche Skulturen, Stelen und Installationen aus Edelstahl und Bronze auf den Rasenflächen machen das wunderschöne Parkgelände mit alten Kastanienbäumen zu einem Kunst- und Skulpturengarten.

Wie eine Kathedrale wahrgenommen

Zuerst zeigte Lutz Bernsau den Besuchern seine Atelierwerkstatt in einem Nebengebäude. „Ich liebe diesen Raum, er ist wie eine Kathedrale für mich“, sagt er.

Der Künstler Lutz Bernsau mit einem Torso. Foto: Monika Wiegelmann

„Er hat zwar keine Heizung, aber hier entwerfe ich die Skulturen und hier male ich. Hier entstehen schnelle Vorentwürfe, manchmal kommen bis zu 24 Schichten Farbe darauf.“ An die Wände gelehnt stehen angefangene Bilder, viele im Großformat. Lutz Bernsau hat 14 Jahre in Spanien gelebt.

„Das kommt hier immer wieder durch.“ Auf Menorca entstanden aus Holz-Treibgut aus dem Mittelmeer große eindrucksvolle Holzskulpturen. „In Alme kaufe ich Bäume und so sind weitere Holzskulpturen hinzugekommen. Die Farben mache und mixe ich selbst mit Pigmenten und kann so experimentieren.“

Gerne nutzt der Künstler einen Terrassenplatz vor einem der Schulungsräume im Bürogebäude, in dem auch unzählige seiner Werke ausgestellt sind, um draußen zu arbeiten. Mit dem Blick ins Grüne, auf alte Bäume, eine hügelige Landschaft. 45 LKW-Ladungen Erdreich wurden hier aufgeschüttet, um einen verwilderten Bereich in eine inspirierende kleine Seelenlandschaft zu verwandeln. Hier kann man zur Ruhe kommen.

Im großzügigen Herrenhaus mit wertvollem alten Interieur sind überall Objekte, Gemälde und Skulpturen ausgestellt.

Dazwischen immer wieder die kleinen Bernsau-Partnerfiguren aus Bronze und Edelmetall, die zum Dialog einladen, zum Nachdenken über den Menschen mit seinen Stärken und Schwächen, seine Beziehungen. Kleine Figuren im Raum, als Mann und Frau, als Partner… alleine oder als Team.

Komplexe Themen werden umgesetzt

Der Künstler hat komplexe Themen in lebendige Bilder umgesetzt, die ein eindrucksvolles Bild seiner jahrzehntelangen gestalterischen Kreativität spiegeln. „Große Besprechungsräume bieten die super Möglichkeit, Großformate zu zeigen. Hier schließt sich der Kreis“, erklärte er. „Hinten entwickeln, hier präsentieren.“ Im Menorca-Raum sieht man viele Antiquitäten von der spanischen Insel und „bunte Torsos, die anfangen, eine Geschichte zu erzählen, wie der Holztorso mit eingewachsenen Elektroleitungen.“

„Corona hat mich brutal getroffen. Das komplette Programm ist weggefallen und mehrere Aufträge für größere Skulpturen“, gibt er zu.

„Mir sind in diesem Jahr sieben Ausstellungen in Deutschland und der Schweiz abgesagt worden. Die einzige Ausstellung, die noch läuft, ist in China.“ Auch die gut angelaufenen Akademie-Kurse sind weggebrochen. Lutz Bernsau bietet Tages- und Wochenendseminare für Einsteiger und fortgeschrittene Maler für freie Kunst und Gestaltung an.

Einnahmen fehlen durch die Krise

Alle Einnahmen fehlen. „Ich musste etwas Neues erfinden um Geld zu verdienen. Mit neuer Kraft neue Ideen umsetzen, sich existenziell neu engagieren, neue Kontakte, Chancen erkennen...ist das, was ich schon mein Leben lang mache.“ Er ergriff die Chance, mit Unterstützung seiner Schwester und Servicepersonal, ein „Ateliercafé“ in idyllischer Atmosphäre im Freien zu eröffnen. „Es wird unglaublich gut angenommen, die Besucher kommen von weiter her und sind dankbar, dass sie in der Sonne sitzen können.“

Die Öffnungszeiten des Ateliercafés: Montag bis Freitag: 15 bis 18 Uhr, Samstag bis Sonntag: 14 bis 19 Uhr. Termine können nach Vereinbarung unter der Telefonnummer: 02964-7514101 oder per Mail an info@dasgut-ateliercafe.de wahrgenommen werden