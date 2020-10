Brilon: Schulkinder von Corona-Leugnern instrumentalisiert

Brilon. Einige Erstklässler aus Brilon pflanzen im September eine Linde. Die Aktion wird jetzt von Corona-Leugnern instrumentalisiert. Wie es dazu kam:

„Brilon: Darum pflanzen Erstklässler einen Lindenbaum“ lautet am 13. September der Titel eines Artikel der Westfalenpost. 23 Kinder der der Engelbert-Grundschule hatten am Platz der ehemaligen Synagoge in Brilon den Baum gepflanzt. Auf dem Bild, das draußen auf dem Platz in der Briloner Kernstadt aufgenommen wurde, stehen die Kinder mit Maske sowie einige Erwachsene – teils mit, teils ohne Mund-Nasen-Schutz. Rund sieben Wochen nach der Veröffentlichung erzielt der Artikel plötzlich extrem viele Zugriffe und eine große Reichweite – und zwar fast ausschließlich über den Messenger-Kanal Telegram.

Beschimpfungen und Leugnen der Corona-Pandemie in Mails

Alle Informationen zur Corona-Pandemie im HSK und im Altkreis Brilon finden Sie hier.

Allein am Dienstag (27. Oktober) hatte der Text fast 1200 Zugriffe nur über Telegram. In den Tagen davor waren die Zugriffe ähnlich hoch – ungewöhnlich für einen Text, der vor sieben Wochen veröffentlicht wurde und keinen aktuellen Bezug hat. Der Artikel wurde in dem Messenger offenbar geteilt – mutmaßlich in einem Kanal, der von Corona-Leugnern und sogenannten „Querdenkern“betrieben und genutzt wird.

Dieses Bild veröffentlichte die WP damals zum Artikel. Foto: Monika Wiegelmann

Denn WP erhält auch Zuschriften per Mail, die deutlich machen, dass Artikel und Bild von Corona-Leugnern instrumentalisiert werden. „Was für eine peinliches Foto aus Brilon: Kinder pflanzen eine Linde mit Mundschutz, während die Erwachsenen genau wissen, daß es Schwachsinn ist und ohne Maske auf das Foto kommen. Wie schlecht behandelt ihr Eure Kinder !! Schämt Euch !!“ lautet im Wortlaut eine Nachricht, die die Redaktion erhält.

Anonyme Absender

In einer weiteren Nachricht schreibt ein anderer anonymer Nutzer: „Seid ihr IRRE?? Ich wäre fast vom Stuhl gefallen bei dem Anblick der Kinder die den Baum pflanzen. Seid ihr komplett verblödet?“ Der anonyme Absender schreibt von einer „Fake-Pandemie“. Und wörtlich weiter: Ihr werdet vor Gericht gestellt. ALLE DIE AN DIESEM VERBRECHEN AN DEN KINDERN BETEILIGT WAREN. Ihr seid Verbrecher und ihr könnt euch nicht rausreden. Pfui Teufel!“

Der Messanger Telegram wird unter anderem von Corona-Leugnern wie Attila Hildmann und Xavier Naidoo genutzt. Sie verbreiten dort Verschwörungstheorien vor allem über die Corona-Pandemie.