Brilon: Schnapsflasche im Pkw – Zu betrunken für Alkoholtest

Brilon. Ein Mann fährt in Brilon in Schlangenlinien über die Straße. Die Polizei stoppt ihn. Die Beamten sind erschrocken, wie betrunken der Fahrer ist.

Ein Zeuge meldete der Polizei am Freitag gegen 8 Uhr ein in Schlangenlinien fahrendes Auto auf dem Ostring in Brilon . Der Pkw fuhr in Richtung Thülen und konnte durch die Polizei kurz nach der Einmündung „In der Balgert“ angehalten werden. Der 65-jährige Autofahrer war augenscheinlich stark alkoholisiert. Im Pkw fanden die Beamten eine angebrochene Schnapsflasche. Was selbst Polizisten nur selten erleben: Der Mann war nicht in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Lkw-Fahrerein „Daniela“ als Zeugin gesucht

Einen Führerschein konnte der Briloner nicht vorzeigen. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Laut des Zeugen kam es zu mehreren gefährlichen Situationen, da der Autofahrer häufiger in den Gegenverkehr fuhr. Beim Einbiegen von der Knippenbergstraße in den Ostring kam es beinahe zum Zusammenstoß mit einem Lkw. An dem Lkw war hinter der Windschutzscheibe der Name „Daniela“angebracht.

Zur weiteren Sachverhaltsklärung bittet das Verkehrskommissariat in Brilon um Zeugen aus dem Gegenverkehr. Insbesondere die Lkw-Fahrerin „Daniela“wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.