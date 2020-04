Brilon: Scheunenbrand – Feuerwehr rettet Hasen und Pferde

Die Feuerwehr bei dem Scheunenbrand in Brilon.

Brilon. Im Briloner Ortsteil Rösenbeck brennt in der Nacht auf Karfreitag eine Scheune nieder. Tiere sind in dem Gebäude. Der Einsatz dauert Stunden.

Gegen 5 Uhr morgen am Karfreitag erreicht die Feuerwehren im Raum Brilon eine Einsatzmeldung: Eine Scheune im Ortsteil Rösenbeck brennt.

Zwei Atemschutztrupps versuchen zunächst das Feuer unter Kontrolle zu bringen, heißt es auf der Twitterseite der Feuerwehr Brilon. Nach rund einer Stunde kontrolliert die Feuerwehr den Brand. Kurze Zeit später ist es gelöscht und die Nachlöscharbeiten beginnen.

Im Einsatz sind die Löschgruppen aus Rösenbeck, Thülen und Madfeld sowie der Löschzug Brilon. In der Scheune befanden sich zwei Pferde und zwei Hasen. Die Tiere wurden durch die Feuerwehr gerettet. Weitere Tiere befanden sich nicht in der Scheune, so die Feuerwehr.

Scheunenbrand in Alme

Zuletzt hatte Ende März eine Scheune in Alme gebrannt.

Die Anwohner konnten noch ein Fahrzeug in Sicherheit bringen, ein zweites Fahrzeug verbrannte unter einem Carport. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte das Wohnhaus fast unbeschädigt gerettet werden.