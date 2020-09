Die Deutsche Post hat am Aldi in Brilon eine neue Packstation installiert.

Pakete Brilon: Neue Packstation von DHL am Mühlenweg in Betrieb

Brilon. In Brilon gibt es eine neue DHL-Packstation mit 110 Fächern. Es ist die zweite Station in der Kernstadt. Sie wird jeden Tag bestückt und geleert.

Die DHL hat in Brilon die neue Packstation am Mühlenweg 7 (bei Aldi) in Betrieb genommen. Kunden können ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und frankierte Sendungen verschicken.

Der Automat hat 110 Fächer. Die Packstation ist Teil der strategischen Partnerschaft zwischen Aldi Nord und DHL. Bis Ende 2021 werden mehr als 1000 DHL-Packstationen auf Alid-Parkplätzen in Betrieb sein.

Eine Anmeldung für die Packstation ist unter dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang benötigen Neukunden die DHL Paket-App.