„Brilon Natürlich“ erhält erneut eine Auszeichnung der UN

„Lust auf Natur und Lust auf Heimat“. Diesem Motto hat sich der Arbeitskreis von „Brilon natürlich“ Wirtschafts- und Tourismus GmbH jetzt seit 24 Jahren verschrieben. Rechtzeitig zum 25-jährigen Jubiläum 2020 erreichte den Arbeitskreis die erneute, mittlerweile 3. Auszeichnung als offizielles Projekt durch die UN-Dekade Biologische Vielfalt.

Das teilte der Leiter des Arbeitskreises, Friedel Schumacher, im Rahmen des Jahresabschlusses in der Hiebammen Hütte mit, wo auch am 8. Mai bei einer kleinen Jubiläumsfeier die Urkunde überreicht wird. Außerdem, so der Motor von „Brilon natürlich, habe sein Team im letzten Sommer eine Jury der Vereinten Nationen mit Aktionen zum Thema: „Soziale Natur – Natur für alle“ überzeugen können. Dabei spielte die Weiterentwicklung beziehungsweise Integration von Gesundheitsthemen sowie der Gesundheitsprävention eine besondere Rolle.

Großer Idealismus in Brilon

Solche Auszeichnungen kommen nicht von ungefähr, lobte der Geschäftsführer vom BWT, Rüdiger Strenger, in der Begrüßung die Mitstreiter von Friedel Schumacher. „Nur mit großen Idealismus lässt sich Jahr für Jahr Bürgern und Gästen ein so abwechslungsreiches und dabei auch noch umfangreiches Programm auf die Beine zu stellen“, erklärte Strenger.

Altkreis Brilon Wichtige Termine für das laufende Jahr 8. Mai – Vorstellung der 25. Programmbroschüre – Verleihung der 3. Auszeichnung zur UN –Dekade Biologische Vielfalt/ Jubiläumsfeier. 4. bis 7. Juni - Internationale Hansetage mit Beteiligung der meisten Programmpartner des Teams. 24. bis 30. August – 5, Offenes Atelier am Rothaarsteig mit dem Kunstverein Brilon zum Thema: „Zeitenwende in Natur und Gesellschaft“. 17. bis 20. Dezember (4. Adventswochenende): 3. Waldweihnachtsmarkt an der Hiebammenhütte.

Etwa 1200 Teilnehmer kamen 2019 zu den 92 Veranstaltungen in den Sommer- und den Herbstferien (72 Sommer/20 Herbst). Nur eine musste wegen zu großer Hitzen Hitze ausfallen. Besonders hervorzuheben war mit 105 Interessenten (bei drei Exkursionen sowie zwei Zusatzterminen) der „Wanderbare Märchen-Wald“ mit der kleinen Maus und Grüffelo mit Bernadette Wrede vom SGV.

Ideen zur Bildung der nachhaltigen Entwicklung

Gerade der „Wanderbare Märchen-Wald“ ist ein gutes Beispiel dafür neue Ideen zur Bildung der nachhaltigen Entwicklung zu erproben, wie auch bei allen anderen pädagogisch aufbereiteten Angeboten. Stets sei Achtsamkeit vor der Natur und ihre Wertschätzung die Zielsetzung gewesen, sagt Friedel Schumacher. Das verdeutliche vor allem der Leitsatz: Jeder muss ein wenig in seine Heimat verliebt sein!“.

Auch im Jubiläumsjahr bemühe sich das Projekt „Brilon natürlich“, durch eine Bündelung der Kräfte kontinuierlich und erfolgreich das Sauerland mit all seinem Möglichkeiten Alt und Jung bewusst zu machen. Dabei helfe vor allem das Motto: „Mitmachen und selbst aktiv werden. Nur durch Kreativität und Lebensfreude könne man einer Naturentfremdung entgegentreten und ein positives Handeln für die Umwelt in Gang setzen.

Bürgertourismus der modernen Art

Seit nunmehr 24 Jahren sei es „Brilon natürlich“ gelungen, im Rahmen eines nachhaltigen Bürgertourismus der modernen Art, das Bewusstsein für die Eigenheiten und Einmaligkeit des Sauerlandes zu stärken. Nur so konnte man regionale Identität erreichen und ein bedeutendes Zeichen des Engagements für die biologische Vielfalt in Deutschland zu setzen, heißt es in der Urkunde der UN Dekade.

Diese Anerkennung sei nur durch ein funktionierendes Team und auch engagierten Partnern möglich, die Brilon zu einer Marke im naturverträglichen Tourismus von hoher Qualität und einem Stück Landschaftsmarketing gemacht haben. Hier nannte Schumacher unter anderem den Briloner Heimatbund Semper Idem, die Waldjugendherberge und die Partner der Kampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“.

Abschließend gab die Koordinatorin der Hansetage, Ute Hachmann, einen Sachstandsbericht des Großereignisses im Juni. Man sei gut im Zeitplan, teilte sie mit und setze dabei schon vor und auch während der Hansetage auf das gesamte Team von „Brilon natürlich“.