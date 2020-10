Brilon/Marsberg. Die Gewerkschaft Verdi ruft am Dienstag zum Streik in den Stadtverwaltungen in Brilon und Marsberg auf. Wer sich an dem Warnstreik beteiligt.

Die Gewerkschaft Verdi setzt die Warnstreiks im öffentlichen Dienst fort, nachdem die jüngste Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern keine Annäherung gebracht hat. Insbesondere für die Pflegeberufe sei das Angebot der Arbeitgeber „meilenweit hinter dem zurück, was Politik und Öffentlichkeit noch zu Beginn der Pandemie forderten“, so die Gewerkschaft. Erneut ist der östliche HSK von den Streiks betroffen. Die Stadtverwaltungen in Brilon und Marsberg werden am Dienstag (20. Oktober) laut Verdi bestreikt. Die städtischen Kitas sollen – so die Informationen der WP – nicht betroffen sein.

In Brilon keine Infos über Arbeitsniederlegungen

Nichts bekannt war von etwaigen Streikaktionen im Briloner Rathaus, so Beigeordneter Reinhold Huxoll nach Rücksprache mit dem Personalrat. Neben der Stadtverwaltung und dem Bauhof ist potenziell auch der Stadtforstbetrieb von dem Streikaufruf tangiert.

Aber in der Gartenstraße war am Montag von einer Beteiligung bekannt. Kommentar von Stadtforst-Chef Dr. Gerrit Bub: „Der Borkenkäfer streikt nicht. Und wir auch nicht.“ Ihm sei nicht bekannt, dass sich jemals Mitarbeiter des Forstbetriebs an derartigen Aktionen beteiligt hätten.

Das städtische Maria Hilf-Krankenhaus ist seit der Umwandlung in eine gGmbH nicht mehr dem kommunalen Arbeitgeberverband angeschlossen und deshalb von dem Streikaufruf nicht betroffen.

In Marsberg legt Teil des Betriebshofs Arbeit nieder

Laut Auskunft von Dirk Hartmann vom Haupt- und Personalamt der Stadt Marsberg nimmt der städtische Betriebshof mit sieben Mitarbeitern am Streik morgen teil. Die drei städtischen Kindergärten und Kindertagesstätten in Erlinghausen, Giershagen und Meerhof nehmen nicht daran teil.

Zuletzt war Anfang Oktober der Busbetrieb der RLG im Altkreis Brilon von einem Verdi-Warnstreik betroffen. Nur Busse von Subunternehmern waren unterwegs.