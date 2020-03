Brilon: Mann schlägt vor Kneipe Polizist Faust ins Gesicht

Der Mann, der den Polizisten in Brilon ins Gesicht schlug, wurde festgenommen.

Brilon. Ein Mann schlägt in Brilon einen Polizisten. Der Beamte wird bei der Attacke verletzt. Die Kollegen des Polizisten reagieren mit aller Härte.

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei zu einer Schlägerei vor einer Gaststätte an der Derkere Straße in Brillon gerufen. Gegen 4.45 Uhr hatten zwei Männer die körperliche Auseinandersetzung gesucht.

Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich dein 25-jähriger Kontrahent, laut Polizei ein Zuwanderer, weiterhin aggressiv. Als er einen Beamten ins Gesicht schlug, wurde er zu Boden gebracht. Mit angelegten Handfesseln wurde er schließlich ins Polizeigewahrsam in Brilon gebracht.

Aus der Zelle wurde er nach seiner Ausnüchterung entlassen. Ein Strafverfahren gegen den Zuwanderer wurde eingeleitet, so die Polizei. Der Polizeibeamte wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.